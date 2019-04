Falkensee

Traditionell feierten Brandenburger Abiturienten am Donnerstag den letzten Schultag ihres Lebens mit dem Abi-Streich.

Zwar stehen noch einige Abi-Prüfungen an, unter dem Motto „Rest in Peace Abi 2019“ trugen die Schüler des Falkenseer Vicco-von-Bülow-Gymnasiums ihre Schulzeit bereits vorher zu Grabe. Ganz in schwarz gekleidet, inszenierten sie Trauermärsche, bevor auf dem Sportplatz ausgelassen gefeiert wurde.

Der Schulbetrieb wurde lahm gelegt, viele Klassen der unteren Jahrgänge beteiligten sich ebenfalls an der Aktion und trugen solidarisch schwarz.

In diesem Jahr treten über 350 Falkenseer Schüler zu den Abitur-Prüfungen an. Wir sagen: Toitoitoi!

Von Laura Sander