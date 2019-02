Falkensee

Zu einem Löscheinsatz wurde die Feuerwehr Falkensee am Sonntagabend in den Erlenweg gerufen. Aufmerksame Anwohner hatten auf einem Feld einen kleinen Flächenbrand entdeckt und zuvor Jugendliche beobachtet, die sich an der Stelle aufhielten.

Die Einsatzkräfte der Falkenseer Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Auch dadurch, dass die Anwohner eingegriffen haben, wurde eine größere Ausbreitung der Flammen verhindert.

Beamte der Polizeiinspektion Havelland entdeckten vor Ort Reste einer Silvesterrakete. Diese hat wahrscheinlich auch den Brand verursacht. Letztlich wurde eine Fläche von etwa fünf mal fünf Metzer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und stellte die Überreste der Pyrotechnik sicher.

Von MAZ