Spandau

Es war 2018 ein echtes Highlight am Himmel: die totale Mondfinsternis mit dem sogenannten Blutmond. Davon ließen sich viele Menschen verzaubern. Ein solcher Blutmond entsteht, wenn sich der Erdtrabant vollständig im Kernschatten der Erde befindet – so wie in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli. 103 Minuten dauerte dieses Naturschauspiel und war damit die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts.

„Für uns ist das nichts Besonderes mehr, wenn man bereits einige Mondfinsternisse gesehen hat”, erzählt Günter Mekas. Der Vermessungsingenieur ist seit 1982 Vorsitzender des Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte Berlin e.V. Die Sternwarte ist ein gemeinnütziger Verein mit derzeit 70 Mitgliedern.

Führungen für Kinder geplant

Wie viele andere Vereine auch hat der Verein Nachwuchsprobleme. „Viele Jugendliche bekommen im Alter von 10 bis 14 Jahren ein Teleskop geschenkt, kommen damit aber nicht wirklich zurecht und dann steht es in der Ecke”, weiß Mekas zu berichten. Die Jugendlichen schauten lieber aufs Handy als durch ein Fernrohr. Damit könne man kaum noch jemanden hinter dem Ofen hervor locken, gibt der passionierte Hobby-Astronom zu bedenken.

Dabei fehle nur ein wenig Unterstützung und Erklärung, um dieses Thema interessanter zu machen. Aus diesem Grund sind für die nächsten Jahre Führungen für Kinder und Jugendliche angedacht. So könne man sich vorstellen, einen Wandertag für Schulen zur Sternwarte anzubieten.

Blick durchs Spiegelteleskop

Ziel ist der Hahneberg. Dort befindet sich eine Beobachtungskuppel mit einem Spiegelteleskop. Dieses Fernrohr hat Günter Mekas eigenhändig gebaut. Das war alles Handarbeit und hat letztendlich zwei Jahre gedauert. Das Besondere daran ist der Spiegel. Dieser ist ein Unikat aus der USA.

Wie bereits im Vorjahr sind auch für 2019 Vorträge zu unterschiedlichen Themen rund um Sterne und Galaxien geplant – unter anderem mit Dozenten vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam oder der Universität Potsdam.

Exkursion in den Sternenpark

Zudem will die Sternwarte zu astronomischen Exkursionen einladen. Dann geht es wieder in den Sternenpark im Westhavelland. Man sagt, es sei der angeblich dunkelste Ort Deutschlands – ohne jeglichen Lichtsmog.

Ab dem Frühjahr stehen dann Sonnenbeobachtungen wie auch Ausblicke auf den Mond auf dem Plan. Beides erfolgt aber nur bei klarem Himmel. Wie Mekas sagt, befinde sich die nächste Sternwarte in Nauen auf dem Leonardo da Vinci-Campus. Mit diesem sei eine Kooperation geplant.

Vielfältige Themen

Die Themen der Vorträge in der Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte Berlin e.V. in diesem Jahr sind wieder vielfältig. Sie reichen von der Planetenphysik und Astrophysik über die Relativitätstheorie bis hin zur Astrofotografie und digitaler Bildbearbeitung.

„Im Grunde sind wir wie eine private Universität mit Führungen für interessierte Besucher”, erklärt Günter Mekas. Wer möchte, ist zu den Veranstaltungen willkommen.

Die Vereinsräume des Bruno H. Bürgel-Sternwarte-Berlin e.V. befinden sich in Spandau, Heerstraße 531.

Von Hannelore Berg