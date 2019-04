Falkensee

Werden die Abgeordneten übergangen? Gar hintergangen? Diese Fragen stellten sich auf der Beratung des Falkenseer Bildungsausschusses am Mittwochabend.

Varianten sollen untersucht werden

Der Streit entzündete sich an der Tatsache, dass die Verwaltung für den Umbau der Stadtbibliothek bereits eine Ausschreibung durchgeführt hat und die Vertragsunterzeichnung kurz bevorsteht. Der Architekt sollte Varianten für den Teilneubau der Bibliothek prüfen. Vorgabe war offenbar, sich in der vorhandenen Gebäudestruktur zu bewegen.

Die Bibliothek ist in einem alten Schulgebäude untergebracht. Der Klinkeranbau kam später, ist aber marode. Quelle: Carsten Scheibe

Die Stadtverordnetenversammlung hatte beschlossen, dass die Bibliothek an ihrem alten Stadtort auf dem Campusplatz bleibt. „Eine Entscheidung, die ich aus vollem Herzen vertrete“, sagte Bibliotheksleiterin Christiane Radon. Die CDU hatte langen einen kompletten Neubau favorisiert.

Christiane Radon hatte den Abgeordneten am Mittwoch ein Raumkonzept vorgestellt, in dem detailliert mögliche Räume und ihre Nutzung aufgelistet wurden.

Moderner Kommunikationsort

Kernaussage: Das neue Gebäude soll barrierefrei sein und es soll den modernen Anforderungen an eine Bibliothek gerecht werden. Die Bibliothek ist danach kein Bücherstübchen mehr, sondern ein moderner Kommunikationsort.

Das ist er jetzt auch schon, die Aktionen der Bibliotheksfrauen werden aber wegen der Raum-Enge ausgebremst. Bisher verfügt die Bibliothek über eine Fläche von 380 Quadratmetern. Das Raumkonzept sieht verschiedene Varianten von praktisch-knapp bis optimal-üppig zwischen 800 bis mehr als 1100 Quadratmeter vor. Danach könnten neben den klassischen Bücherräumen ein Medienatelier für Kinder, eine Leselounge, die Bereiche Wissen und der Bereich Lesen entstehen. Auch ein multifunktionaler Medienraum und ein Bereich „Young & Media“ ist geplant.

Ob all diese guten Ansätze in einem neuen, kaum vergrößerten Anbau möglich sind, blieb am Mittwoch offen. Der jetzige Anbau ist baufällig und muss ersetzt werden. Der neue Anbau an der Stelle könnte möglicherweise Keller- und Dachgeschoss erschließen, sagte Bürgermeister Heiko Müller. So käme man auf etwa 800 Quadratmeter.

Vorwurf der Mauschelei

„Hier werden vollendete Tatsachen geschaffen“, kritisierte Amid Jabbour ( FDP), dessen Fraktion ja vor Monaten den Antrag eingebracht hatte, einen Architekturwettbewerb zu dem Bibliotheksanbau auszuloben. Ähnlich verschnupft reagierten auch andere Abgeordnete, Gerd Gunkel (Grüne) sprach gar von „Mauschelei“, was der Bürgermeister vehement zurückwies.

Sondersitzung vor Ostern

Heftig wurde diskutiert, ob eine jetzige Variantenuntersuchung einen späteren Architektenwettbewerb noch zulasse oder sinnlos mache. Die Abgeordneten wollten nun von der Verwaltung wissen, was genau in der Ausschreibung für die Variantenuntersuchung steht. Weil das am Mittwoch nicht vorgelegt werden konnte, wird es nun am 17. April eine Sondersitzung des Ausschusses geben. Dann soll auch über einen möglichen Architekturwettbwerb beraten werden.

Verein will Wettbewerb

Bis dahin kann auch noch einmal der Förderverein der Bibliothek gehört werden. „Wir sind erpicht darauf, einen Architekturwettbewerb auszuschreiben“, sagte Vereinsvorsitzende Stefanie Witt. „Baukultur ist ein wesentlicher Faktor zur Akzeptanz von Kultureinrichtungen. Wir benötigen einen architektonisch ansprechenden Bau mit deutlich mehr Platz und der Campusplatz benötigt mehr Belebung. Funktionalität, Design und Brandschutz schließen sich nicht aus.“ Statt wie jetzt mit 2,5 Millionen Euro zu planen, sollten Fördermittelquellen erschlossen werden, um möglichst 7 Millionen Euro in einen Neubau an so wichtiger Stelle investiert zu können, rechnet der Verein vor.

Von Marlies Schnaibel