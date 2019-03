Falkensee

In den Einrichtungen der Tafeln werden traditionell Lebensmittel ausgegeben. In Falkensee gibt es nun eine Ecke mit Tierfutter, für Menschen, bei denen das Geld einmal nicht reicht, um auch die vierbeinigen Familienmitglieder ausreichend zu versorgen. Möglich macht dies eine Futterspendenbox des Falkenseer Tierschutzvereins „ Sonnenzeiten für Tiere“.

Verein hat sich erst im vergangenen Sommer gegründet

„Es ist die erste öffentlich zugängliche Futterspendenbox in Deutschland“, sagt Vereinsgründerin und Vorsitzende Petra Birkholz stolz. Die 57-Jährige hat den gemeinnützig anerkannten Verein erst im vergangenen Sommer, gemeinsam mit sechs Mitstreitern, gegründet. Aktuell zählt der Tierschutzverein neun Mitglieder, die Futterspendenbox ist das erste große Projekt.

Die Box steht direkt am Gartenzaun des Vereinssitzes in der Rembrandtstraße 11 und ist Tag und Nacht erreichbar. Über eine Gummiklappe können Unterstützer das Futter ganz einfach in die Box packen. „Ich schaue dann jeden Tag vorbei und bringe das Futter immer dienstags zur Falkenseer Tafel“, so Birkholz.

Ausnahme: kein Futter für Exoten

Willkommen sind Futterspenden für alle Tierarten, vom Hund über die Katze bis hin zu Fischen. Es gibt nur eine Ausnahme: „Wir nehmen kein Futter für exotische Tiere an, die in Terrarien gehalten werden.“

Laut Birkholz stehe der Bereich der Futterversorgung immer etwas im Abseits. „Es gibt in Deutschland eine Lücke in der Versorgung von Tieren, die nicht in Heimen untergebracht sind, sondern noch jemandem gehören“, so Birkholz.

Dabei könne jeder Mensch einmal in die Situation geraten, nicht genug Geld zu haben,um sein Tier, das mittlerweile zur Familie gehört, zu versorgen.

Futterspenden gehen wöchentlich an die Tafeln

Genau dort setzt sie nun mit ihrem Verein an. Während die Tafeln von den Lebensmittelhändlern mit Lebensmittelspenden versorgt werden, gehen Tierfutterspenden an die sogenannten Tiertafeln.

„Die nächste Tiertafel gibt es in Havelberg, das ist viel zu weit entfernt, vor allem für Menschen ohne Auto“, sagt sie.

Besonders freut sich Petra Birkholz darüber, dass es in der Stadt bereits eine zweite Box gibt. Das Futtersilo in der Nauener Straße 111 hatte sich bereit erklärt, eine Spendenbox in Form einer Hundehütte aufzustellen.

Verein arbeitet an weiteren Projekten

Doch die Futterspenden sind nicht das einzige Vorhaben des Vereins Sonnenzeiten für Tiere. „Für mich geht Tierschutz auch mit Naturschutz einher. Dabei liegt mir die Arbeit mit Kindern ganz besonders am Herzen“, so Birkholz. So hat die 57-Jährige Unterrichtsmaterialien entwickelt, die den Kindern etwa zeigen, welche Pflanzen man im heimischen Garten pflanzen sollte, damit sich auch Bienen und andere nützliche Insekten wohl fühlen.

Perspektivisch möchte Birkholz den Garten, gleich hinter dem Zaun mit der Spendenbox, in einen naturnahen Garten umgestalten, den Kinder und Schüler dann für kleine Exkursionen mit ihren Lehrern nutzen können. Unterricht im Freien sozusagen. „Das ist aber eine Mammutaufgabe und sicher nicht mehr in diesem Jahr umsetzbar.“

Die Spendenboxen soll es einmal in ganz Deutschland geben

Bis dahin haben sie und die anderen Vereinsmitglieder dennoch genug zu tun. So sollen die Futterspendenboxen auch über die Grenzen Falkensees hinaus ihren Platz an den Gartenzäunen finden.

Demnächst soll es auch Gespräche mit der Brieselanger Tafel geben, für die dann ebenfalls gesammelt werden würde. „Mein Traum ist eigentlich, dass es die Boxen irgendwann in ganz Deutschland gibt“, sagt Petra Birkholz.

Mehr Informationen zum Verein und den verschiedenen Projekten gibt es unter www.sonnenzeiten-ev.de oder per Telefon unter 0177/87 58 484.

Von Danilo Hafer