Ein Motorradfahrer ist auf dem Bahnübergang in Brieselang am Freitag gegen 13.21 Uhr von einem Zug erfasst worden. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag.

Warum der Motorradfahrer von dem durchfahrenden Zug erfasst wurde, ist bislang unklar. Die Polizei untersuchte den Unfallort. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.

Der Zugverkehr auf der Strecke war nach dem Unfall bis 15.10 Uhr unterbrochen, betroffen waren Züge der Linien RB 6 und RB 20.

