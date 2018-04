Falkensee

Auf das Wahlkreisbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Rainer van Raemdonck (61) in der Potsdamer Straße 30 in Falkensee wurde in der Nacht zum Freitag ein Anschlag verübt. Bei der AfD gehe man davon aus, dass es sich um eine „vermutlich linksextremistisch motivierte Tat handelt“, so Pressesprecher Lion Edler gegenüber der MAZ. Der oder die Täter haben mit Steinen die Scheiben beschädigt. Der Schaden beläuft sich voraussichtlich auf mehrere tausend Euro, so Edler.

Rainer van Raemdonck zeigte sich entsetzt: „Dieser Anschlag zeigt erneut die Gefahren auf, die von Linksextremisten für unsere Gesellschaft ausgehen. Ich möchte mir nicht ausmahlen, zu welchen Handlungen die Täter noch bereit gewesen wären, wenn das Büro besetzt gewesen wäre.“ Linksextremistische Straftaten würden in der Politik nach wie vor eher beiläufig erwähnt, dabei würden die Täter die offene, demokratische Gesellschaft ebenso verachten wie es bei allen anderen Extremisten auch der Fall sei, betonte der Landtagsabgeordnete.

Das Wahlkreisbüro in Falkensee war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel linksextremistischer Straftaten. „Bisher gab es Schmierereien und irgendwelche Aufkleber, die jetzige Zerstörung, stelle allerdings eine neue Qualität dar, so van Raemdonck, der Strafanzeige gestellt hat.

Von Jens Wegener