Falkensee

Eine Ölspur wurde der Falkenseer Feuerwehr am späten Donnerstagabend gemeldet. Gegen 22 Uhr wurde rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Falkensee in die Nähe der Kantstraße aus. In einer Seitenstraße mussten sie eine Ölspur beseitigen. Vor Ort war schon die Polizei mit mehreren Streifenwagen.

Öltank beschädigt

Den Beamten wurde kurz vor 22 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein Kleinwagen soll über eine Verkehrsinsel gefahren sein und sich dabei den Öltank aufgerissen haben.

Zur Galerie Der Fahrer eines Kleinwagen baute in Falkensee einen Unfall und flüchtete. Er war gegen das Schild einer Verkehrsinsel gefahren. Eine Ölspur zeugte von dem Schaden.

Der Fahrzeugführer flüchtete jedoch, ohne den Unfall zu melden. Aufmerksame Zeugen konnten den Wagen verfolgen und der Polizei auch eine Personenbeschreibung mitteilen.

Ermittlung wegen Unfallflucht

Die Beamten ermitteln nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zur Ursache des Unfalls konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.

Von MAZonline