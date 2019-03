Falkensee

„Plastik ist ein toller Werkstoff“, sagt Claudia Dube, „aber eben nicht in den Massen.“ Gemeinsam mit Katja Stieball führt sie in Falkensee den Bioladen „Biofreunde“. Und da wollen sie etwas gegen die Plastikflut tut. Mit ihren Mitteln. Und das sind mehrere kleine Schritte zu mehr „Unverpackt“.

Milchautomat und Getreidemühle

Neben dem Käsetresen haben sie einen Milchautomaten und eine Getreidemühle aufgebaut. Am Milchautomaten kann der Kunde seine Ware in Flaschen abfüllen.

Literflaschen und Halbliterflaschen stehen bereit. „Sie werden vom Kunden gekauft, zu Hause gereinigt und für den nächsten Kauf wieder mitgebracht“, erklärt Claudia Dube. Die Flaschen sind aus Glas, immer noch der Rohstoff, der am besten zu recyceln ist.

Kleine Schritte zur Klimarettung

Und es ist ein System, das mit deutschen Lebensmittelhygienevorschriften vereinbar ist. „Für den Kunden bedeutet das ein Umdenken, ein Umorganisieren“, sagt die Händlerin. Aber die Klimarettung ist eine Aufgabe für viele.

„Wir schaffen die Voraussetzung und hoffen, dass immer mehr mitmachen“, sagt Claudia Dube. Sie setzt auf aufgeklärte, mitdenkende Menschen, die kritisch auf die Umweltverschmutzung schauen.

Zusammenarbeit mit Bio-Molkerei

Die Milch bei den Biofreunden hat 3,7 Prozent Fettanteil, ist nicht homogenisiert und kommt aus der Lobetaler Bio-Molkerei. Das Verhältnis aus Angebot und Nachfrage muss sich jetzt einpegeln.

Neben der Milchzapfanlage gibt es jetzt die Mühle. Hier können sich Kunden Mehl selbst schroten und mahlen oder Mischungen zusammenstellen. Das Ganze wird in Papiertüten gefüllt und verkauft.

Schon vieles unverpackt

Von ganzen Unverpackt-Läden, wie es sie in Berlin und Potsdam gibt, sind die Falkenseer noch entfernt. „Aber bei uns ist ja generell schon vieles unverpackt“, erklärt Claudia Dube. Eier werden in wieder verwendbare Papppackungen verkauft. Das Obst und Gemüse ist nicht in Folien eingeschweißt.

Netze im Supermarkt

Bei Ost und Gemüse gibt es auch in Supermärkten zaghafte Versuche, Verpackungen zu sparen. Real und Rewe bieten Netze an, in die man das Obst oder Gemüse verpackt. Das wieder verwendbare Netz wird nicht mitgewogen, die Waagen sind darauf eingestellt.

Andere Initiativen

Die Lokale Agenda Falkensee hat schon vor Jahren auf Unverpackt-Angebote hingewiesen. „Wir freuen uns über die Idee der Biofreunde“, sagt Yvonne Scherzer von der Lokalen Agenda, Verpackung soll vermieden oder minimiert werden. Da passt auch die „Marktschwärmerei“ vom Landgut Schönwalde hinein.

Und bei dem Thema freut sie sich, dass Falkensee im April in Bahnhofsnähe seinen ersten kleinen Unverpackt-Laden bekommt.

Von Marlies Schnaibel