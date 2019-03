Der zwischenzeitlich an seiner Schule mit einem Hausverbot belegte Lehrer vom Bülow-Gymnasium in Falkensee meldet sich erneut zu Wort. Er erhebt schwere Anschuldigungen gegen die Verwaltung und Bürgermeister Heiko Müller. Der äußert sich weiter nicht öffentlich, will am Mittwoch aber zu den Stadtverordneten sprechen.