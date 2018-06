Havelland

Nun rollt in Russland endlich der Ball. Die Vorfreude auf einen Monat Fußball satt ist bei vielen Havelländern groß, bei einigen (wenigen) vielleicht nicht ganz so groß. Egal, man kommt an dem Mega-Ergebnis nicht vorbei. Die MAZ-Lokalredaktion will versuchen, die Fußballexperten aus dem Havelland zu finden. Dazu starten wir am Donnerstag, dem Eröffnungstag der WM, unser WM-Quiz.

>>>HIER geht’s zum Quiz<<<

Ein moderner UHD-Fernseher für den Gewinner

Mitmachen lohnt sich, denn der Gewinner darf sich über einen nagelneuen, modernen UHD-Samsung-Fernseher im Wert von 500 Euro freuen. Den stellt die Falkenseer Firma Technik Schoepe zur Verfügung. „Ich bin zwar kein richtiger Fußballfan, aber bei Großveranstaltungen wie der Weltmeisterschaft gucke ich natürlich auch“, sagt Matthias Schoepe.

Der 57-Jährige führt das Geschäft in der Bahnhofstraße 44 gemeinsam mit seiner Frau Annette (57). Die ist 2009 eingestiegen in das Elektronikfachgeschäft. „Obwohl ich früher als Arzthelferin gearbeitet, also was völlig anderes gemacht habe, bin ich inzwischen voll dabei, habe viel gelernt, gelesen, so dass ich die Kunden auch beraten kann“, sagt Annette Schoepe.

Geschäftsinhaber seit 1997

Neben Fernsehern und Hifi-Geräten können die Kunden bei Schoepe auch Kaffeemaschinen, Staubsauger, Kühlschränke, Waschmaschinen und Antennen aller Art kaufen. Und der Chef repariert, neben einem Techniker, noch selbst. Vor allem Fernseher, Unterhaltungselektronik und Kaffeevollautomaten. „Zwar nicht alle Marken, aber vieles wird in unserer Werkstatt wieder instandgesetzt“, so der Falkenseer. Übernommen hatte er das Geschäft 1997, heute arbeiten neben dem Ehepaar Schoepe dort fünf Leute.

Gekocht wird nach Ansetzung

Fußball spielt im Leben der beiden eigentlich keine große Rolle. „Meine Lieblingsmannschaft ist Hertha BSC, weil Berlin so dicht dran ist“, sagt Matthias Schoepe. Allerdings ändert sich das während der WM, weil ihr in Berlin lebender Sohn Thomas sie öfter mal zum Abendessen zu sich nach Hause einlädt. „Gekocht werden dann Gerichte aus den Ländern, die an den Tag spielen“, erzählt Annette Schoepe.

Wer bei dieser WM den Titel holt, weiß noch niemand. Matthias Schoepe jedenfalls tippt auf Deutschland. Wenn Sie sich mit Fußball auskennen oder nur nebenbei die WM verfolgen, ein Mitspielen bei der MAZ kann am Ende dazu führen, dass Sie einen neuen, schwarzen 49-Zoll-Fernseher in Falkensee abholen dürfen.

Von Jens Wegener