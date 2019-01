Falkensee Falkensee - Was vor 50 Jahren für Schlagzeilen sorgte MAZ blätterte zurück: Über welche Falkenseer Ereignisse wurde 1969 in der „MV“ berichtet? Das reichte von Glatteis und Kriminalität über Verpflichtungen und Verschönerungen bis zu Mandolinenmusik und Meister Nadelöhr.

Falkenseer Kinofreuden des Jahres 1969: mit Audrey Hepburn in „My Fair Lady“, mit Walter Giller in „Schloss Gripsholm“, mit Paul Newman in „Man nannte ihn Hombre“ und mit Manfred Krug in „Mir nach, Canaillen!“. Quelle: Schnaibel