Falkensee

Nachdem rund 25 Bäume vor und auf dem Gelände der ehemaligen Kita „Burattino“ in der Falkenseer Holbeinstraße in Vorbereitung auf den Abriss des Gebäudes und den geplanten Hort-Neubau gefällt wurden, stehen weitere Baumfällungen im Falkenseer Stadtgebiet an. Darüber informierte jetzt die Stadtverwaltung.

Anliegerstraßenbau macht Holzungen nötig

Einige Fällungen erfolgen im Zuge vorbereitender Maßnahmen für den Anliegerstraßenbau 2019. Zusätzlich stehen in der Leistikowstraße noch Baumfällungen an, die bereits im vergangenen Jahr erfolgen sollten. Hier kam es im Vorjahr jedoch wegen größerer Müllfunde zu einer Bauverzögerung. Die Entsorgung sei zwischenzeitlich mit den zuständigen Behörden abgestimmt worden, so dass der Anliegerstraßenbau nun weitergeführt werden könne.

Pilzbefall oder Absterben können Gründe sein

Aufgrund von Pilzbefall oder gar des Absterbens eines Baumes werden Holzungen in weiteren Falkenseer Straßenzügen notwendig. Betroffen sind Straßenbäume in der Finkenkruger Straße, der Karl-Marx-Straße, der Rudolf-Breitscheid-Straße, der Beethovenallee und der Ringpromenade.

Entsprechend der Baumschutzsatzung werden die geforderten Ersatzpflanzungen bei Abschluss der Straßenbaumaßnahmen oder im Rahmen der jährlichen Ersatzpflanzung vorgenommen.

Fällungen auch auf privaten Grundstücken

Bei den Fällungen, die mutmaßlich auf dem Gelände der Lessing-Grundschule Feuerbachstraße/Ecke Waldstraße stattgefunden haben sollen, handelte es sich, so Anwohner Gerd Bitterhoff um Fällungen auf einem privaten Grundstück.

Das Flurstück in der Waldstraße sei einst der Schulgarten der Lessing-Grundschule gewesen, ging mittlerweile jedoch in Privatbesitz über. „Im Juli 2017 war es ein toller Garten mit vielen Bäumen, Büschen und Rasen. Dann wurde aller Bewuchs zusammengeschnitten und in den Tagen danach auch alles was Wurzeln hatte aus dem Boden gerissen“, erinnert sich Bitterhoff.

Kein sichtbarer Schaden – Bäume mussten Bebauung weichen

Die Bäume hätten keinen sichtbaren Schaden gehabt, Nachpflanzungen seien, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang möglich. Und obwohl der Vorfall schon länger zurückliegt, fragt sich der Falkenseer ganz aktuell:„Wie ist es in Falkensee möglich einen solchen Bau mit diesem Ausmaßen zu genehmigen? Die erforderlichen Nachpflanzungen werden irgendwo erfolgen und gehen damit Finkenkrug sicher verloren.“

2257 Bäume wurden 2018 gefällt

In 2018 wurde im Falkenseer Stadtgebiet die Fällung von insgesamt 2257 Bäumen auf privaten Grundstücken und im öffentlichen Raum genehmigt. Viele dieser Fällungen stehen im Zusammenhang mit dem Sturm im Oktober 2017. 154 Fällungen erfolgten im Rahmen des Anliegerstraßenbaus.

Derzeit gibt es laut Stadtverwaltung 37 646 Bäume in öffentlichen Bereichen.

Von Laura Sander