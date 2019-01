Falkensee

Für diesen Weltrekord proben sie seit vielen Monaten: Die Garde des Falkenseer Karnevalklubs FKK 2000 will es am Samstagabend wissen. Gemeinsam mit Tänzerinnen aus 14 anderen Karnevalvereinen des Landes wollen sie einen Weltrekord fürs Guinnessbuch der Rekorde aufstellen. 111 junge Karnevalsfreunde zeigen dafür gemeinsam einen mehr als dreiminütigen Tanz.

Superidee vom Präsidenten

Der Supertanz ist Teil vom Festival des Karnevals, das in der Falkenseer Stadthalle gefeiert wird. Der Karnevalverband Mark Brandenburg lädt alle zwei Jahre zu so einer Großveranstaltung ein. Dabei soll den Besuchern und Teilnehmern immer auch etwas Besonderes geboten werden. Vor zwei Jahren war es auch, als die Idee zu diesem Rekordversuch entstanden war. Heiner Reiß, Präsident des Landesverbandes und ehemals Präsident des KC Blau-Weiß 68 Ludwigsfelde, und sein Vize Karsten Zade hatten die Vision von dem tänzerischen Weltrekordversuch.

111 Gardetänzer

„50 bis 60 Tänzer stehen bei den Festivals ja immer mal gemeinsam auf der Bühne. Aber es sollte eben auch eine närrische Zahl sein. Deshalb die 111“, sagte Jenny Haseleu, die Blankenfelder KC-Präsidentin. Sie hat bei dem Tanzprojekt den Hut auf: „Wir wollen versuchen, dass 111 Gardetänzer aus 15 Vereinen gemeinsam auf der Bühne tanzen, dafür trainieren alle in ihren Heimat-Karneval-Vereinen.“

Tanz in den Vereinsfarben

Getanzt wird in den jeweiligen Vereinsfarben. Bei den Falkenseern sind das Rot, Weiß und Grün. „Wir arbeiten seit dem Sommer an dem gemeinsamen Tanz“, sagte Heike Krause, die Präsidentin des Falkenseer Vereins. Sie freut sich auf den gemeinsamen Abend mit anderen Karnevalsfreunden und hofft auf Impulse auch für den Falkenseer Verein.

Der Karnevalverband Mark Brandenburg e.V. zählt inzwischen 24 Vereine, Clubs und Gesellschaften. Er ist Mitglied im Bund Deutscher Karneval und ist für weitere Kontakte zu Vereinen aus dem Bundesland Brandenburg offen. Der Verband wurde im Jahre 2000 gegründet. Erster Präsident war Gerd Nöthe. Seit 2012 ist er Ehrenpräsident. Im Verband gibt es unter anderem eine Werkstatt für Sänger, Dekoration und für Tanzmariechen. Seit 2010 hat der Karnevalverband auch ein eigenes Prinzenpaar.

Am gestrigen Freitag waren einige der mehr als 300 Teilnehmer schon angereist, um den nüchternen Saal der Stadthalle zu schmücken und ihm ein faschingsgerechtes Ambiente zu verleihen. Am Sonnabend wird es ab 12 Uhr eine Generalprobe geben. Das Festival selbst beginnt um 19.19 Uhr.

Mit Bütt und Gesang

Die Vereine – mehr als zwanzig gehören dem Verband an – stellen sich einzeln vor. Und das mit Tanz, Bütt und Gesang. All das dauert seine Zeit, bis dann spät am Abend der eigentliche Rekordversuch startet.

Auf und neben der Bühne wird dafür getanzt. Ein Dreier-Trainerteam um Jenny Haseleu hat sich die Choreografie dafür ausgedacht. „Dabei müssen wir die verschiedenen Level beachten“, sagte sie, „das reicht vom Turniertänzer bis in den Dorfverein.“ Aber alle sollen den Tanz meistern können und ihren Spaß haben. „Wichtig ist auch, dass die Vereine voneinander lernen und sich untereinander einiges abschauen können.“

Rekord in der Halle

Bisher gab es nur Straßen-Tanzrekorde, nun wird ein Hallenrekord gewagt. 109 Tänzerinnen und zwei Tänzer wollen es schaffen.

Von Marlies Schnaibel und Jutta Abromeit