Falkensee

Am 15. Februar 1919 war sie gegründet worden, am Freitag feierte die Falkenseer Wohnungsgenossenschaft ihr 100-jähriges Bestehen. Die Wohnungsgenossenschaft „ Falkenhorst“ war in ihrer heutigen Form 2012 entstanden, damals fusionierte die Genossenschaft „Frieden“ mit der 1957 gegründeten Arbeiterwohnungs-Genossenschaft „Aufbau“.

100 Jahre Wohnungsgenossenschaft im Falkenhorst. Quelle: Tanja M. Marotzke

Doris Hinz kann sich noch genau daran erinnern, wie das war in den 50er-Jahren, als die AWG im Falkenhorst mit dem Wohnungsbau begann. „Ich hatte gerade ein Kind bekommen, mein Mann hat die Aufbaustunden geleistet“, erzählt sie, er half beim Einbau von Fenstern und Türen bei den Häusern in der Finkenkruger Straße. „Wir haben das gern gemacht, wir haben uns so auf eine Wohnung gefreut“, erinnert sie sich. Bis heute lebt sie gern hier, freut sich auch über die Entwicklung von Falkensee.

Genossenschaftliche Grundidee

Sie ist eine der 50 Bewohner, die am Freitag zu einer Festveranstaltung ins Familiencafé eingeladen worden waren. In feierlicher Runde begrüßte hier Doris Werner, die Vorsitzende des Aufsichtsrates, die Gäste und erinnerte an die Idee der Gründungsväter: „Die genossenschaftliche Grundidee hat sich bis heute erhalten“, sagte sie, „ Genossenschaft ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf.“ Das altbewährte Modell, das auf Solidarität und Gemeinschaft setzt, ist jung geblieben.

So sah es auch Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD), er schätze die genossenschaftliche Idee in einem Zeitalter, in dem einem viel Egoismus entgegen schlägt.

Thema der Gegenwart

„Wohnen ist ein großes Thema in der Gegenwart“, sagte er, „nicht alle wollen oder können in Eigenheimen oder Stadtvillen leben.“ Das genossenschaftliche Bauen und Wohnen bleibt deshalb aktuell. Die Neubauten der Gesellschaft in der Coburger und in der Falkenstraße sprechen dafür. Er dankte den Mitgliedern der Genossenschaft, dass sie diesen Weg gegangen sind.

Anfang in der Kruppstraße

Angefangen hatte dieser Weg in der Kruppstraße, der heutigen Hertzstraße. Und das sahen sich die Gäste der Festveranstaltung ganz genau an. Als Überraschung gab es eine Stadtrundfahrt zu den Stätten der Genossenschaft. Ralf Zimmermann, Geschäftsführender Vorstand, und Lothar Lenski, der die Geschichte der Genossenschaft erforscht hat, hatten die Reise akribisch vorbereitet und wussten zur Genossenschaft und zum alten Falkensee viel zu erzählen.

Die Rundfahrt beginnt am Familiendafé. Quelle: Tanja M. Marotzke

In der Hertzstraße waren ab 1920 sieben Doppelhäuser mit insgesamt 28 Wohnungen entstanden, es war die erste zusammenhängende Siedlung von der Genossenschaft „ Burgfrieden“, die zu DDR-Zeiten die „Burg“ aus dem Namen eliminierte.

Erste Geschäftsstelle

Im Haus Nr. 45 hatte damals Kurt Mußbach gelebt, bis 1933 Geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft. Hier hatte sich auch die erste Geschäftsstelle befunden.

Mit Kinderfest und Mieterfest

Die Veranstaltung mit den Mitgliedern war der gelungene und freundliche Auftakt für ein Feierjahr. Mit Kindertag, Mieterfest und Festveranstaltung im Spätsommer wird es weitergehen.

Von Marlies Schnaibel