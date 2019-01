Falkensee/Havelland

Wenn die Tankanzeige in den roten Bereich gerutscht und die rettende Ladesäule unter dem heimischen Carport noch weit entfernt ist, dann steht der Fahrer meist mehr unter Strom als sein fahrbarer Untersatz. In Falkensee haben Nutzer von Elektro-Fahrzeugen ab sofort eine weitere Möglichkeit, einen Zwischenstopp einzulegen und ihr Auto mit Strom aufzuladen.

Die erste öffentliche Ladesäule der Gartenstadt steht seit kurzem vor dem Rathaus in der Falkenhagener Straße. In unmittelbarer Nähe zur stark frequentierten Rathauskreuzung können künftig zwei Autos mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt zeitgleich geladen werden. Bezahlt wird entweder mit einer Ladekarte oder ganz einfach per QR-Code. Auf Falkenseer Gemeindegrund hat die EMB Energie Mark Brandenburg GmbH ihre mittlerweile dritte Ladesäule im Havelland installiert. „Nach Schönwalde-Glien und Elstal ist Falkensee der nächste Standort, an dem wir die E-Mobilität voranbringen wollen“, sagte am Freitag Jens Horn, EMB-Geschäftsführer.

Mit einer Ladekarte kann an der neuen EMB-Ladesäule am Falkenseer Rathaus per Monatspauschale aufgeladen werden. Quelle: Tanja M. Marotzke

Dass es in Falkensee bereits einige Ladesäulen gibt, die privat genutzt werden, weiß Bürgermeister Heiko Müller ( SPD). „Jetzt nehmen wir die erste öffentliche Ladesäule in Betrieb und es wird sicher nicht die letzte sein. Auch für den Parkplatz an der Scharenbergstraße planen wir eine Versorgung von E-Autos“, so Müller. Wie auch im Fall der neuen EMB-Säule sei das jedoch nicht ganz so einfach. „Nicht überall liegen geeignete Starkstromkabel. Sie müssen zunächst nachgerüstet werden“, sagt Müller.

Elektromobilitätskonzept in Arbeit

Bei ihrer Standortauswahl und weiteren Installationen, für die Fördermittel beantragt werden können, orientiere sich die Gemeinde am Elektromobilitätskonzept des Landkreises Havelland. Der Bedarf an Ladestationen im Kreis sowie die Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb werden derzeit ermittelt. Noch in der ersten Hälfte des neuen Jahres soll das Konzept fertiggestellt werden.

Weniger als 100 Elektro-Fahrzeuge waren 2018 im gesamten Landkreis gemeldet. Derzeit stehen den Nutzern im Westhavelland fünf öffentlich zugängliche E-Ladestationen zur Verfügung, im Osthavelland sind es mit aktuell 14 Stationen fast drei Mal so viele. Allein in Wustermark gibt es vier Ladesäulen, unter anderem auf dem Parkplatz des Outletcenters und bei Karls Erlebnisdorf. Auch in Nauen, Friesack, Ketzin/ Havel, Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz haben Nutzer von E-Autos die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge aufzuladen, – mal kostenlos, mal mit Bezahlsystem. „Es gibt derzeit keine einheitliche Regelung. Einige verschenken den Strom, andere rechnen pro Verbrauch oder Ladezeit ab. Irgendwann wird es auch dafür eine klare Lösung geben“, erklärt EMB-Geschäftsführer Jens Horn.

Holger Lachmann aus Falkensee fährt seit gut einem Jahr ein Elektroauto und ist zufrieden. Quelle: Laura Sander

„Ich lade zu Hause, kostenlos im Havelpark, im Outletcenter, bei Ikea und manchmal an Bezahlsäulen. Die Infrastruktur ist nicht optimal, je weiter man sich von Berlin entfernt, aber machbar“, sagt Holger Lachmann aus Falkensee, der seit rund einem Jahr ein Elektroauto fährt. „Für mich stand schnell fest, dass ich mich nicht ausschließlich auf öffentliche Ladesäulen verlassen möchte. Ich habe mir einen Starkstromanschluss und eine sogenannte Wallbox installieren lassen, – jetzt lade ich ganz entspannt über Nacht“, so Lachmann, der mit seinem Nissan eine Reichweite von rund 300 Kilometern hat. „Damit komme ich etwa eine Woche aus. Aber sicher gab es schon Situationen – gerade im Winter –, da wird es einfach knapp“, so der Falkenseer.

Heiß diskutiert auf Facebook

Überzeugt von ihrem E-Fahrzeug ist auch Nadine Miller. Die Versorgung im Havelland sei jedoch ungenügend: „Wir fahren seit vier Jahren ein E-Auto und es hat sich nichts geändert. Wir laden nur zu Hause oder in Berlin“, schreibt sie auf Facebook. Trotzdem beobachte sie auf ihren Gassi-Runden, dass immer mehr E-Fahrzeuge vor privaten Häusern laden.

Gar nicht begeistert von dem „Hype“ um E-Mobilität ist hingegen Facebook-Nutzer Marc Habenicht: „E-Mobilität ist noch lange keine Alternative zum Verbrennungsmotor. Bekannte hatten überlegt, sich einen E-Golf anzuschaffen, um täglich nach Spandau zu pendeln.“ Preis, Ladezeiten und Folgekosten hätten einen Schwenk zum Diesel zur Folge gehabt.

Mit seiner „Wallbox“ lädt Holger Lachmann sein E-Auto ganz einfach über Nacht. Quelle: Laura Sander

„Wir setzen auf Elektromobilität als Teil einer umweltschonenden Verkehrswende und liefern über unsere Ladestationen ausschließlich Strom aus Wasserkraft“, so Jens Horn von der EMB, die außerdem Erdgas als Kraftstoff anbietet. Eine weitere Alternative, die im Havelland noch große Versorgungslücken aufweist. Außer einer Erdgas-Tankstelle in Premnitz gibt es im Havelland keine Möglichkeit, an diesen Treibstoff heranzukommen. „Wir fahren mit Erdgas und müssen uns dementsprechend mit dem Tanken anpassen. Wir tanken in Potsdam, Premnitz oder Spandau. Da muss man leider eine Zusatzfahrtstrecke in Kauf nehmen“, sagt Facebook-Nutzerin Fa Ny. Nicht mehr praktikabel war ihr Erdgas-betriebenes Fahrzeug für Doreen Oldenburg. „Wir haben uns von unserem Erdgaswagen getrennt, weil es zu anstrengend wurde, Tankstellen zu finden“, so die Havelländerin.

Von Laura Sander