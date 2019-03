Friesack

Für Maria ist klar: „Ich möchte Anwältin werden“. Die Zwölfjährige hat ihren Traumberuf fest im Blick. Trotzdem war sie gespannt darauf, ob der Berufsorientierungsparcours „Komm auf Tour“ in der Sporthalle der Kooperationsschule Friesack ihr neue Erkenntnisse bringt. Maria war eine der 60. Siebtklässler der Duncker-Oberschule Rathenow, die Donnerstagvormittag den Parcours absolviert haben, um ihre Stärken spielerisch zu erkennen.

Zeittunnel und sturmfreie Bude

Dazu sind in der Sporthalle vier Stationen aufgebaut: Eine Bühne, wo es um freies Reden geht, ein Zeittunnel,

Maria (l.) und Stationsbetreuerin Maura vor dem Zeittunnel. Quelle: Jens Wegener

in dem die Fantasie eine Rolle spielt, ein Labyrinth, das Orientierungssinn verlangt, und die sturmfreie Bude, in der gekocht wird und Betten bezogen werden. „Je nachdem, wie sich ein Kind anstellt, vergeben die Betreuer Klebepunkte für die Stärken“, erklärte Projektleiter David Rupp vom Büro für Kommunikation „Sinus“ aus Köln.

2009 erstmals im Havelland

Insgesamt werden bis zum 28. März etwa 1150 Mädchen und Jungen der 7. Klassen aus allen kommunal geführten Gymnasien, den Gesamtschulen, Oberschulen und Förderschulen im Landkreis Havelland in Friesack bei „Komm auf Tour“ mitmachen. Darauf ist besonders Landrat Roger Lewandowski ( CDU) stolz, der das Projekt, damals noch als Bildungsdezernent, 2009 erstmals ins Havelland geholt hat.

Im Labyrinth galt es, den Orientierungssinn zu testen. Quelle: Jens Wegener

„Wir haben mit etwa 500 Kindern begonnen, noch ohne die Gymnasien. Heute sind wir bei 1150 Schülern und alle Gymnasien sind dabei“, so der Landrat.

Kosten: 80000 Euro

Zum elften Mal bereits macht das Schülerprojekt zur beruflichen Zukunft im Havelland Station. Das lässt sich der Landkreis rund 40 000 Euro kosten. Ein Großteil der Kosten fällt für den Schülertransport mit Bussen nach Friesack an. Weitere 40 000 Euro steuert die Bundesagentur für Arbeit bei. „Wir sind mit unseren Berufsberatern vor Ort und begleiten die Schülergruppen bei den Stationen“, erklärte Simone Hirschmann, die für das Havelland zuständige Bereichsleiterin der Arbeitsagentur. So haben die Berufsberater schon früh mal mit den künftig zu Beratenden zu tun.

Aus Sicht von Bildungsdezernentin Elke Nermerich ( SPD) ist „Komm auf Tour“ auch sehr gut geeignet, das Selbstbewusstsein der Schüler zu verbessern.

Arbeitsteilung in der Küche. Quelle: Jens Wegener

„Wenn Sie hier ihre Stärken erkennen, suchen sich viele Schüler selbst Betriebe für Praktika und gehen nicht den einfachen Weg, in einer Familienfirma oder bei Freunden zu arbeiten.“

Eltern können ihre Kinder begleiten

Vor Ort sind außerdem Partner wie die Ländliche Erwachsenenbildung, die Caritas im Landkreis Havelland und erstmals die Polizei. „Auch wir brauchen Nachwuchs. Ich suche den Kontakt mit den Kindern, aber einige sprechen mich auch direkt an, wenn sie die Uniform sehen, und fragen nach dem Polizeiberuf“, sagte Sandra Pokorny, die Einstellungsberaterin bei der Polizeiinspektion Havelland.

Am 27. März von 19 bis 20 Uhr haben auch Eltern die Möglichkeit, sich den Parcours gemeinsam mit ihren Kindern anzusehen. „Dazu haben wir schon 300 Anmeldungen“, freute sich der Landrat. Wie die Projektpartner steht auch er am 27. März für Fragen zur Verfügung.

Am Berufswunsch von Maria aus Rathenow hat sich nach dem Parcours erstmal nichts geändert: „Es war wirklich interessant. Ich habe festgestellt, dass ich viel reden kann, ohne Punkt und Komma. Was für eine Anwältin doch passen könnte“, so die Zwölfjährige.

Von Jens Wegener