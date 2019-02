Pessin

Auf eine tolle Tradition kann der Pessiner Carneval Club verweisen. In diesem Jahr startet er bereits in seine 55. närrische Saison. Begonnen hatte diese am 11.11. mit der Saisoneröffnung und dem traditionellen Festumzug. An diesem Tag wurde die Regierungsgewalt an Prinz Alexander dem 55. und Prinzessin Julia der 2. übergeben.

Gemäß dem diesjährigen Motto : ’Die Freude kennt hier keine Grenze, denn wir sind 55 Lenze’, möchten wir unsere Gäste wieder mit einem abwechslungsreichem Programm unterhalten“, kündigt Joachim Ferchland vom PCC an. Die Gäste erwartet eine bunte Mischung aus Tänzen, Büttenreden und Comedy, die wieder einmal für eine ausgelassene Stimmung im Saal sorgen soll.

Erste Veranstaltung in Paulinenaue

„Unsere Karnevalisten waren bereits in Friesack und Nauen zu den jeweiligen Fremdensitzungen sowie zur Nauener Weiberfastnacht aktiv unterwegs“, so Ferchland. Die erste Veranstaltung der Pessiner in der diesjährigen Saison findet dann am Samstag, dem 16. Februar, ab 20 Uhr in Paulinenaue in Onkel Walters Scheune statt. Für diese Karnevalssitzung sind noch Karten erhältlich unter der Telefonnummer 033237/85 89 50.

Weiter geht es danach in Pessin im Gasthaus Pessiner Luch am 23. Februar. Allerdings gibt es für diesen Tag keine Karten mehr, dafür jedoch für den Seniorenkarneval am 24. Februar ab 14 Uhr sowie für die Festveranstaltung am 2. März ab 19 Uhr mit einer Liveband und einem Buffet.

Dritte Weiberfastnacht

„Passend zum Frauentag am 8. März ab 20 Uhr findet dann unsere 3. Weiberfastnacht statt. Wir laden ein zu einer Special- Show, die es nur an diesem Abend zu sehen gibt“, sagt Joachim Ferchland. Auf die weiblichen Gäste warten unter anderem Gastbeiträge von befreundeten Karnevalsclubs. Die Fremdensitzung am 9. März ist bereits ausverkauft.

Zu allen Veranstaltungen spielt die Mobildiscothek XXL zum Tanz. Zum Saisonabschluss gibt es dann am 10. März den beliebten Kinderkarneval des PCC ab 15 Uhr.

Kartenbestellungen

Kartenbestellungen für Pessin unter sind unter 0172/8 33 08 93 möglich. Weitere Informationen bekommt man auch bei facebook.de/pccpessin

Von Andreas Kaatz