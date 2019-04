Friesack

Vom 3. bis 5. Mai dreht sich in Friesack wieder alles um Traktoren. Die Besucher erwartet ein Ereignis für die ganze Familie, mit starken Motoren von regionalen und nationalen Größen des Traktorpullings, darunter das Traktorpulling-Team Friesack mit neuen Maschinen, Fahrgeschäften für die Kleinsten, Oldtimern, Eigenbauten, Landwirtschaftlichen Maschinen, Stationären Motoren, Simson- und Buggy–Rennen auf extra angelegten Strecken.

Am Freitag, 3. Mai, um 14 Uhr startet das Treckertreffen mit Rummel und Fahrgeschäften, ab 20 Uhr ist Tanz in den Mai. Weiter geht es am Samstag um 10 Uhr mit der großen Fahrzeug-Ausstellung, um 14.30 Uhr beginnt die offene Oldtimershow für Traktoren, Nutzfahrzeuge, Zweiräder und andere. Um 16 Uhr ist Testpulling für jedermann, 17 Uhr Buggy-Rennen, 20 Uhr beginnt die Abendveranstaltung mit DJ Micha und Nachtpulling.

Am Sonntag ab 10 Uhr beginnt das Traktorpulling. Um 12 Uhr ist Mittagspause, ab 13 Uhr wird Clown Celly seine Runden drehen und um 17 Uhr ist die Pokalvergabe.

Der Eintritt für Samstag und Sonntag beträgt 5 Euro. Ein Wochenendticket ist für 8 Euro erhältlich. Trödler sind gern gesehen. Kontakt: Tobias Wollenberg 0172 / 94 63 070 oder E-Mail unter tobias-wollenberg@gmx.de.

Von MAZ