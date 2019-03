Jahnberge/Paris

Paris – eine Stadt, der viele Attribute zugeschrieben werden. Sie haben entweder mit Revolution, gelben Westen oder den schönen Dingen des Lebens zu tun. Für Paul Purps aus Jahnberge, ein Dorf im havelländischen Luch, das zur Gemeinde Wiesenaue bei Friesack gehört, ist Paris die Stadt eines internationalen Bowling-Erfolges. Seines Erfolges – Paul gewann am Mittwochabend an der Seite von Patrick Weichert im Doppelwettbewerb die Bronze-Medaille.

Sensationell, beide deutschen Doppel (Natalie Groll, Franziska Czech und Patrick Weichert und unser Paul Purps) stehen... Gepostet von TSV Chemie Premnitz - Bowling am Mittwoch, 20. März 2019

Sie waren ganz aus dem Häuschen, zu Hause in Jahnberge. Ein 15-Jähriger macht Furore in Frankreich und Jahnberge ist für Bowling-Experten nun mehr, als ein kleiner Punkt auf der Deutschland-Karte. Obwohl der Verein, für den Paul Sullivan Purps – so sein voller Name – spielt, der TSV Chemie Premnitz ist.

Regelmäßige Einsätze in der 1. Bundesliga

In Premnitz waren die Bundesliga-Bowler und alle anderen Bowlingspieler schon seit Tagen gespannt, wie der Wettbewerb in Paris ausgehen würde. Paul hat für die Premnitzer zuletzt schon regelmäßig in der 1. Bundesliga mit tollen Ergebnissen Aufsehen erregt.

In Paris wurde Purps von Chemie-Bowler Tobias Gäbler betreut. Peter Lorenz, ebenfalls Trainer und Mentor von Paul, hatte andere wichtige Termine. Zunächst mussten die Bowler im Einzelwettbewerb antreten, in dem Paul,auf dem 19. Platz landete.

Bowling-Laien müssen wissen: die 223,50 Pins, die Paul im Einzelwettbewerb im Schnitt spielte, sind ein starkes Ergebnis. „Die Zahlen muss man ein wenig relativieren, da bei der WM ein neues System gespielt wird. Dennoch sind das sieben Strikes im Schnitt pro Spiel“, erklärt Bundestrainer Peter Lorenz.

Halbfinal-Niederlage gegen Team aus den USA

Nach dem Auftritt im Einzel folgte das Doppel, in welchem Purps an der Seite von Patrick Weichert antrat. Nach einer souveränen Vorrunden-Vorstellung qualifizierte sich das Doppel für das Halbfinale, in dem das Team der USA wartete.

In diesem Spiel knüpften Paul und sein Mitspieler nicht ganz an die Vorrunde an. Am Ende stand der Bronzerang. Peter Lorenz jubelt: „Das ist aber dennoch ein ganz großer Erfolg und zeigt die kontinuierliche Arbeit, welche wir betreiben“, so der Bundestrainer.

Training an der Spielkonsole

Wenn Paul Purps gerade mal Zeit hat – neben dem Sport nimmt die Schule Zeit in Anspruch – dann zieht er sich mit seiner Spielkonsole zurück. Auch das ist ein gutes Training, denn Bowlings-Spieler müssen über eine gute Handmotorik verfügen – die holt sich Paul auch bei Spielen mit der Konsole.

Der Bowler Paul Purps spielt in seinem Zimmer in Jahnberge gern Videospiele. Quelle: Friedrich Bungert

Bowling als Videospiel – das gibt es auch und Paul hat es bereits ausprobiert. Auf der Bahn in Premnitz ist er besser unterwegs, als er es in der virtuellen Welt war. Wie in Paris, wo der die Pins reihenweise abgeräumt hat. Noch so eine Spezialität, die Bowling-Laien falsch machen. Das Wort „Kegel“ ist verpönt, ebenso wie der „Begriff „Kugel“. Beim Bowling gibt es Pins und Bälle.

Dreimal in der Woche auf der Premnitzer Bowlingbahn

In Jahnberge hat er wenig Kontakt zu Jugendlichen. Gleichaltrige gibt es nicht. Das Dorf ist eben klein. Zuhause ist die kleinere Schwester Maya. Sie ist sieben Jahre alt. Mit ihr spielt Paul schon mal an der Konsole. Ansonsten verabredet er sich mit Freundinnen und Freunden über ein Netzwerk.

Dreimal in der Woche geht es nach der Schule zur Bowlingbahn. Da wartet auch Pauline Krause, mit der er sich gut versteht – nicht nur, weil beide denselben Sport betreiben. Peter Lorenz ist stolz auf seine Schützlinge und die anderen Nachwuchsspieler in Premnitz. „Da wächst etwas heran“, weiß er.

Viermal in Folge bei den Deutschen Meisterschaften

Seit seinem sechsten Lebensjahr trainiert Paul auf der Bowlingbahn. Vier Mal in Folge war er bei den Deutschen Meisterschaften dabei und schaffte es bei den Landesmeisterschaften seit 2015 in jedem Jahr auf einen der ersten drei Plätze im Mannschafts- und Einzelwettkampf. In der Bowling-Bundesliga spielt er seit dem vergangenen Herbst regelmäßig.

Erst Jahnberge, dann Paris. Die Möglichkeiten in der Großstadt sind ganz andere, als auf dem Land. Zu Hause ist schon der Schulweg nennenswert. Paul wird mit dem Auto zur Bushaltestelle nach Friesack gebracht, von dort fährt der Bus nach Rathenow. Darum wäre es nicht schlecht, näher an der Stadt zu wohnen, sagt der junge Bowlingspieler. An Jahnberge schätzt er aber die Natur und die Ruhe.

Weitere Höchstleistungen am Donnerstag

Denn das Sportlerleben ist anstrengend. In Paris blieb kaum Zeit zum Feiern. Noch bis Samstag sind Wettkämpfe vorgesehen, wobei alle vier deutschen Teilnehmer gute Chancen auf den Einzug ins Finale des All-Events. Am Donnerstag brachte es Paul schon wieder auf Höchstleistungen. „Paul war heute bester Spieler im gesamten WM-Feld, dadurch macht das Mix-Team eine Top-10-Platzierung und ist das zweitbeste aus Europa.“ Das twitterte ein überglücklicher Peter Lorenz.

Jugend WM Paris Ganz starker Auftritt im zweiten Team Start - Platz 9 damit zweitbestes euröpäisches Team -... Gepostet von TSV Chemie Premnitz - Bowling am Donnerstag, 21. März 2019

An diesem Freitag spielen Paul und Patrick wieder im Einzelfinale der 24 besten Spieler.Wenn Paul demnächst zurück nach Hause kommt, dann hat er genug Ziele, um weiter ehrgeizig zu arbeiten. Die Bundesliga, internationale Wettkämpfe und dort natürlich auch einmal eine Goldmedaille. Und irgendwann steht dann vielleicht eine Reise an, die noch weiter ist. Denn Paul wäre gerne Profi in den USA oder Asien.

Doch jetzt geht die Reise vorerst nach Jahnberge – da kann man es auch aushalten, sagt der Bronzemedaillengewinner.

Von Joachim Wilisch und Christoph Laak