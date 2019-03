Friesack

Es hätte nicht viel gefehlt, und das Ergebnis der bevor stehenden Kommunalwahl in der Stadt Friesack wäre anfechtbar gewesen. „Im Zweifel hätten wir eine ungültige Wahl gehabt“, sagt Amtsdirektor Christian Pust. Dies betrifft sowohl die Stimmabgabe für die Stadtverordnetenversammlung als auch die für den ehrenamtlichen Bürgermeister, der am 26. Mai ebenfalls neu bestimmt wird.

Grund dafür ist eine fehlerhafte Wahlbekanntmachung. Nur durch Zufall hatte die Amtsverwaltung dies in dieser Woche bemerkt. „Ich habe einen Fehler gemacht“, räumt Wahlleiter Jan-Peer Michalek ein. Er ging von einer falschen Bevölkerungszahl aus beziehungsweise von einem falschen Stichtag.

Falsche Einwohnerzahl

So legte er eine Einwohnerzahl von unter 2500 zugrunde. Damit hätte die Zahl der Stadtverordneten bei zwölf gelegen. So wurde es auch veröffentlicht. Doch tatsächlich gilt der Stichtag 30. November 2017, als 2536 Einwohner in der Stadt lebten, also mehr als 2500. „Nach dem Kommunalwahlgesetz des Landes Brandenburg sind daher mehr Stadtverordnete zu wählen“, so der Wahlleiter. Konkret sind es 16.

Aber das ist nicht das einzige, was sich in dem Falle ändert. „Durch diese größere Personenanzahl sind Wahllisten mit einer größeren Anzahl an Bewerbern –24 statt 18 – zulässig.“ Doch auch die Anzahl der nötigen Unterstützungsunterschriften, die neue Bewerber sammeln müssen, erhöht sich. „Für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung werden zehn und nicht, wie fehlerhaft bekannt gemacht, fünf Unterstützungsunterschriften benötigt“ so Michalek.

Mehr Unterschriften nötig

Und für einen zulässigen Vorschlag zur Wahl als ehrenamtlicher Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin seien 32 Unterstützungsunterschriften notwendig. Veröffentlicht worden war hingegen nur eine Zahl von 24.

Die Amtsverwaltung teilte den Fehler umgehend dem Kreiswahlleiter mit. „Die Kreiswahlleitung des Landkreises hat uns heute telefonisch über den Wahlfehler informiert“, sagte Ingo Decker, Sprecher des Innenministeriums, am Freitag auf Anfrage. „Es wurde von hier aus empfohlen, die Wahlbekanntmachung schnellstmöglich zu berichtigten und sofort auf geeignete Weise die Öffentlichkeit zu unterrichten.“

Bewerber werden informiert

Zusätzlich sollen alle Parteien und Wahlvorschlagsträger direkt über den Fehler informiert werden. Dies werde man umgehend tun beziehungsweise habe es schon gemacht, sagte Jan-Peer Michalek. Zumindest seien bisher noch keine Wahlvorschläge in Papierform bei der Amtsverwaltung eingegangen. Und die neue Wählergruppe „Bündnis für Friesack“ habe noch nicht getagt, sonst hätte dies wiederholt werden müssen.

Von Andreas Kaatz