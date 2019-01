Friesack

„Mit der Zahl der Einsätze im vergangenen Jahr liegen wir im normalen Schnitt der vergangenen Jahre“, sagt Friesacks Vize-Amtswehrführer Stefan Scharschmidt. 101 Alarmierungen wurden 2018 gezählt, wobei die Löscheinsätze aufgrund der sehr trockenen Witterung zugenommen haben.

Zu 20 Vegetationsbränden wurden die rund 200 Einsatzkräfte gerufen. Unter anderem mussten Flammen auf Feldern bekämpft werden, so wie am 29. Juni bei Haage. Noch im vergangenen Jahr hatten vor allem die beiden Stürme im Herbst die Feuerwehren bei etlichen Einsätzen gefordert.

Kaum Sturmschäden

Sturmschäden gab es im Vorjahr kaum. Besonders in Erinnerung bleiben dürften den Kameraden dafür die Einsätze im Rahmen der Brandschutzeinheit Havelland in den Bereichen Treuenbrietzen und Fichtenwalde.

„Den ersten Einsatz hatten wir damals in Klausdorf“, sagt Scharschmidt. Auf der Fahrt dorthin brannte der Wald rechts und links der Straße lichterloh, Leitpfosten waren bereits wegen der großen Hitze geschmolzen. „Da wurde einem schon mulmig. Es war plötzlich sehr still in den Autos“, sagt der Vize-Amtswehrführer.

Da wurde es einem mulmig

Bis auf zehn Meter hatten sich die Flammen dem Dorf genähert. Letztlich gelang es auch dank des Engagements der Friesacker Feuerwehrleute, das Dorf zu retten. „Die Kameraden haben da eine verdammt gute Arbeit geleistet. Sie können stolz darauf sein“, sagt Stefan Scharschmidt. Sehr emotional war zudem ein Löscheinsatz im April. Im Dorf Brädikow brannte das Haus eines Kameraden ab. Nahezu alle Feuerwehren des Amtes kamen dabei zum Einsatz.

Eine große Belastung ist es für die Einsatzkräfte jedes Mal, wenn sie zu schweren Verkehrsunfällen gerufen werden, bei denen Menschen gestorben sind. Fünf Personen kamen im vergangenen Jahr bei Kollisionen im Zuständigkeitsbereich ums Leben.

Kollision am Kreisverkehr

Unter anderem stießen Anfang Februar ein Kleintransporter und ein Pkw am Kreisverkehr B5/B 188 zusammen. Um solche nervenaufreibenden Fälle zu verarbeiten, werde nach den Einsätzen mit den Kameraden noch einmal gesprochen, sagte Scharschmidt.

Aber nicht nur bei Bränden und Unfällen haben die Kameraden im vergangenen Jahr Leben gerettet, sondern auch bei einem Einsatz zur Tragehilfe. „Der Patient hatte einen Schlaganfall erlitten. Er wohnte im Obergeschoss und wir mussten ihn mit Hilfe der Drehleiter retten. Durchs Treppenhaus war es nicht möglich“, erzählt Stefan Scharschmidt. Alles ging schnell, auch dank der guten Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Dem Patienten gehe es wieder gut.

Ausbildung trägt Früchte

Für Stefan Scharschmidt hat bei dem Einsatz wieder einmal die gute Ausbildung „Früchte getragen“. Nur deshalb konnte es so schnell gehen. „Die Zufahrt, wo das Auto stehen musste, war sehr eng. Der Drehleitermaschinist musste sein ganzes Können unter Beweis stellen“, so der Vize-Amtswehrführer.

Das praktische Training ist bei den Friesacker das A und O. Regelmäßig werden Ganztagsausbildungen angeboten. Zudem sind neun Kameraden der Amtswehr die ersten im Havelland, die 2018 den Leistungsnachweis abgelegt haben, zu dem theoretische und praktische Prüfungen gehörten. „Sie haben sich das ganze Jahr darauf vorbereitet. Und dann war die Prüfung auch noch zwischen den Einsätzen bei den Großbränden. Aber sie haben Ehrgeiz gezeigt und das durchgezogen“, lobt Scharschmidt.

Fast überall Neueintritte

Rund 230 Kameraden gehören derzeit den Ortswehren an. „In nahezu jeder Feuerwehr gab es Neueintritte“, sagt Scharschmidt. Darunter sind sowohl Quereinsteiger als auch Zuzügler, die an ihrem vorherigen Wohnort bereits bei der Feuerwehr waren und damit wissen, worauf es ankommt.

Über ein neues Feuerwehrauto können sich in diesem Jahr die Selbelanger Kameraden freuen. Sie erhalten im Sommer ein so genanntes mittleres Löschfahrzeug, das über einen Wassertank mit 800 Liter Fassungsvermögen verfügt.

Geld für Schutzbekleidung

Es ist sowohl für technische Hilfeleistungen als auch für Brandbekämpfung ausgestattet. Ansonsten liege in diesem Jahr der Schwerpunkt beim Austausch beziehungsweise der Erneuerung der Schutzkleidung der Kameraden, teilt Scharschmidt mit.

Stolz ist er im Übrigen auch darauf, dass die Feuerwehrfrauen bei den Kreismeisterschaften 2018 den Sieg beim Löschangriff nass davon getragen haben. So wurde die Mannschaft aus Selbelang Kreismeister, die Frauen aus Wagenitz folgten gleich dahinter.

Von Andreas Kaatz