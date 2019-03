Friesack

Wer denkt, irgendwann muss ja mal die Geschichte von Friesack aufgearbeitet sein, der irrt gewaltig. Denn immer wieder stößt der Heimatvereinsvorsitzende Günter Kirchert auf Neues aus alten Zeiten. Oftmals bekommt er dazu einen Tipp, so wie bei dem alten Handwagen.

„Der stand in einer Laube, war völlig zerschlissen“, sagt der 81-Jährige. „Damit ist eine Friesacker Familie von Schlesien hierher gekommen.“Grund genug für ihn, das nicht mehr ganz so gute Stück zu restaurieren. Und so landete es wenig später in seiner Werkstatt. Heute ist der Handwagen Teil der Ausstellung im Heimathaus am Markt.

1994 gegründet

Ohne den Heimatverein würde es das Museum aber gar nicht geben. Der ist nun mittlerweile 25 Jahre alt. 1994 fanden sich ein paar Geschichtsinteressierte zusammen, um die Historie der Stadt aufzubereiten. „Wir hatten mal ein schönes Museum im Rathaus. Das ist aber durch die Kriegseinwirkungen zerstört worden“, sagt Kirchert, der fast von Beginn an Vorsitzender ist.

Er ist froh, dass es gelungen war, nach der Wende das alte Fachwerkhaus wieder zu sanieren – unter anderem mit Fördermitteln, die die Stadt damals organisiert hatte. So konnte das Gebäude, das zuvor rund zehn Jahre leer stand, saniert werden. „Dort ein Museum zu errichten, war die erste große Aufgabe des Vereins“, so Kirchert, der früher Lehrausbilder war. Seine Azubis mauerten damals die Hofeinfriedung. Davon, im Erdgeschoss ein Café einzurichten, hielt er aber nichts. „Der Vorschlag mit der Bibliothek war hingegen ideal.“

Ausflüge mit dem Bus

Die Eröffnung des Museums 1996 ist nur ein Punkt von vielen in der Vereinsgeschichte, an die sich die Mitglieder bei ihrer Jubiläumsfeier am 9. März sicherlich gern erinnern werden. Eine kleine Galerie mit Bildern aus den 25 Jahren zeigt auch, wohin es bei den jährlichen Busfahrten ging. Denn Geselligkeit gehört natürlich mit zum Vereinsleben – bis heute.

„Jedes Jahr erkunden wir eine neue Sehenswürdigkeit“, erzählt Kirchert. 2018 war das Wegemuseum in Wusterhausen das Ziel sowie das Museum des 30-jährigen Krieges in Wittstock. In den Jahren davor fuhr man unter anderem nach Rostock oder Köpenick. Das am weitesten entfernte Ziel war das Mühlenmuseum in Gifhorn.

Quitzow-Kurier erscheint regelmäßig

Zu einer festen Institution wurde zudem der Quitzow-Kurier, den der Verein herausgibt. Das Blatt mit Themen zur Heimatgeschichte erscheint viermal im Jahr, die 67. Ausgabe ist gedruckt. „In der nächsten Ausgabe, die im April herauskommt, wird es um Fontane in Friesack gehen“, kündigt der Vereinsvorsitzende an.

Mit den Jahren wuchs auch die Ausstellung im Heimathaus immer mehr. Die Basis bildete die Privatsammlung von Günter Kirchert, der schon in der 70er-Jahren angefangen hatte, Historisches zusammenzutragen und aufzuarbeiten. Nicht selten, dass Busse mit Reisegruppen vor seinem Wohnhaus anhielten.

Bronzestatue im Hohenzollernpark

Neben dem Heimathaus gab es aber noch ein großes Projekt, das auf Initiative von Kirchert realisiert wurde. Denn seit 2012 steht im Hohenzollernpark wieder eine Bronzestatue von Friedrich I., der vor mehr als 600 Jahren die Quitzows vertrieben hatte. Es ist eine Kopie der 1894 aufgestellten Skulptur. Doch bis zuletzt waren sich die Vereinsmitglieder wegen zahlreicher Pleiten, Pech und Pannen nicht sicher, ob die in Thailand gegossene Figur jemals in Friesack ankommt. Am Ende wurde aber alles gut.

Günter Kirchert freut sich auch über besondere Begegnungen, zu denen es immer wieder mal kommt. So wandte sich vor längerer Zeit ein Herr aus der Nähe von Bremen an ihn und meinte: Er habe ein Bild, das wohl Friesack zeigt. Kirchert konnte es ihm dann bestätigen. Es war in den 1920er- bis 1930er-Jahren gemalt worden von einem Berliner Künstler. Später dann hatte der Herr das Bild dem Verein übereignet.

Schulbank der Bredows

Nun hängt es im Museum. Zu den besonderen Exponaten dort gehört aber auch die Schulbank derer von Bredow. „Die haben wir aus Vietznitz erhalten, da musste aber erst die blaue Farbe entfernt werden“, sagt der Heimatvereinschef. Man kann jetzt selbst ausprobieren, wie es war, als der Unterricht mit Schiefertafeln erfolgte. Und wer mehr über das Leben der Bredows im Ländchen Friesack wissen will, der sollte am heutigen 9. März in die Schülergaststätte Korn kommen. Dort wird es ab 17 Uhr einen Vortrag geben.

So stolz der Verein auf das Heimathaus ist, so schwierig gestaltete es sich im Laufe der Zeit auch immer wieder, es geöffnet zu halten. Grund war die häufig schlechte Finanzlage der Stadt Friesack, wie auch jetzt wieder. So organisiert der Verein die Öffnung nun ehrenamtlich – dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr oder aber nach Absprache.

Von Andreas Kaatz