Pessin

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 zwischen Pessin und dem Abzweig Wagenitz sind Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache sind gegen 6.45 Uhr zwei Pkw frontal zusammengestoßen.

Offenbar hat der 21-jährige Fahrer eines blauen Polo, der in Richtung Nauen unterwegs war, die Kontrolle über das Auto verloren und ist nach links auf die Gegenspur gekommen. „Wir gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Mann aus der Nachtschicht kam und auf dem Weg nach Hause wegen Übermüdung das Steuer verrissen hat“, so ein Polizeisprecher gegenüber der MAZ.

Zwei Männer wurden bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße 5 zwischen Pessin und Wagenitz verletzt. Einer musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Der blaue Kleinwagen prallte gegen einen schwarzen BMW-SUV, der in Richtung Friesack fuhr. Der Polo-Fahrer, der aus dem Havelland stammt, war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus dem Wrack befreit werden. Es kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der ihn in ein Krankenhaus brachte.

Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro

Auch der 56-jährige Fahrer des anderen Pkw wurde verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Weitere Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen. Der Geländewagen wurde mit der Hinterachse auf die Leitplanke geschoben. Die Front des Kleinwagens ist komplett eingedrückt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße 5 war in dem Abschnitt in beiden Richtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Feuerwehrleute aus Selbelang, Paulinenaue, Retzow und Friesack kamen an der Unfallstelle zum Einsatz.

Von Jens Wegener