Paulinenaue

Unten bauen die Kinder in der Kita „Paulinchen“ in Paulinenaue mit ihren Bauklötzen Häuser und Brücken. Und oben, im Dachgeschoss, sind derzeit die richtigen Bauleute zu Gange, um aus dem bisher kaum genutzten Bodenbereich neue Räume für die Kita zu machen.

Bis zum Sommer soll es dort völlig anders aussehen, als es heute noch der Fall ist. Dann können rund 20 Kinder mehr in der Kita betreut werden. Der Bedarf jedenfalls ist vorhanden. Derzeit werden 56 Mädchen und Jungen betreut.

Termin ist der 30. Juni

„Hier entstehen seit Januar zwei Gruppenräume und ein Sanitärbereich für Kinder ab drei Jahre. Der Plan ist, dass das Bauvorhaben zum 30. Juni fertiggestellt ist, so dass die Kinder einziehen können“, sagt Bauamtsleiter Thomas Polkowsky von der Amtsverwaltung Friesack.

Der bisherige Kaltboden wird dazu völlig umgestaltet. „Wir haben sieben Gewerke beauftragt“, sagt Polkowsky. So müssen Balken eingezogen werden, um die Decke herstellen zu können. Insgesamt 16 Dachflächenfenster werden künftig für ausreichend Licht sorgen, nach Süden hin sind Rollos vorgesehen.

Neue Heizung ist nicht nötig

Darüber hinaus muss die gesamte Elektroanlage in dem Bereich erneuert werden. Und statt Fließstrich einzubauen, werden Estrichplatten verlegt, um somit unter anderem Zeit zu sparen. Eine neue Heizung ist indes nicht erforderlich, die zusätzlichen Räume können an die bisherige angeschlossen werden. „Diese ist ausreichend dimensioniert“, sagt Polkowsky.

Des Weiteren dient eine Metalltreppe im Außenbereich als zweiter Fluchtweg. Und die alten Holzbalken werden nicht etwa verkleidet, sondern bleiben sichtbar, erhalten nur einen Schliff. „Das gibt einen rustikalen Touch. Da kann man dann später auch Girlanden befestigen“, sagt er scherzhaft.

Regionale Firmen

Außerdem ist vorgesehen, den bisherigen Sanitärbereich im Dachgeschoss zum Personal-WC umzubauen, „damit sich die Gesamtsituation für die Beschäftigten der Einrichtung verbessert“. Thomas Polkowsky hob zudem hervor, dass regionale Planer und Baufirmen beauftragt worden sind.

Rund 100 Quadratmeter gewinnt die Kommune durch den Ausbau hinzu. Dafür gibt sie auch eine Menge Geld aus. Insgesamt etwa 320 000 Euro werden in die Baumaßnahme investiert. Davon sind 86 000 Euro Fördermittel, die von der Investitionsbank des Landes Brandenburg kommen.

Kosten gestiegen

Ursprünglich hatte die Gemeinde Paulinenaue mit rund 255 000 Euro gerechnet. „Dies basierte aber zum einen auf einer Kostenschätzung. Und zum anderen werden wir zusätzlich auch in den Altbestand eingreifen“, erklärt Amtsdirektor Christian Pust die Erhöhung der Summe. So ist unter anderem vorgesehen, aus Brandschutzgründen im Krippenbereich Wanddurchbrüche vorzunehmen, außerdem wird das WC umgestaltet. Und auch die Küche wird erneuert.

Gute Absprachen

Die Bauleute sind bemüht, den Kita-Betrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Und das gelingt auch, wie Kita-Leiterin Petra Hänsel bestätigt. „Mit den Absprachen klappt es sehr gut. Unter anderem in der Mittagszeit nehmen die Firmen Rücksicht“, sagt sie. Ein Staubwand an der Treppe im Dachgeschoss sorgt zudem dafür, dass kein Dreck nach unten gelangt.

Petra Hänsel hofft, dass die neuen Gruppenräume bald zur Verfügung stehen. „Wir haben eine Warteliste, die wir dann bedienen können.“

Von Andreas Kaatz