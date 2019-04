Friesack

Das Amt Friesack hat eine neue Wehrführung. Amtswehrführer ist jetzt Stefan Scharschmidt, der bisher als Stellvertreter fungierte. Er wird von den beiden Vizewehrführern Björn Rackwitz und Christian Gliesche unterstützt. Die Wahl erfolgte turnusmäßig nach sechs Jahren.

Für Scharschmidt ist das Amt nicht ganz neu. Er bekleidete es schon 13 Monate kommissarisch. Denn im März 2018 hatte der bisherige Amtswehrführer Mario Haufe seinen Rücktritt erklärt. Von einer sofortigen Neuwahl sah man ab.

Elf Ortswehren im Amt

Für Scharschmidt kein Problem: „Ich konnte mich bei meiner Arbeit auch auf die anderen Führungskräfte verlassen. Jetzt ist die Wehrführung mit zwei Stellvertretern noch breiter aufgestellt.“ Ansonsten ändert sich für ihn nicht allzu viel. „Seit 2018 ging sowieso alles über meinen Tisch.“ Die Führungskräfte der elf Ortswehren seien aufgerufen, sich mit Ideen und konstruktiver Kritik einzubringen.

Der 31-Jährige ist seit 1997 ist der Feuerwehr – anfangs in der Jugendabteilung in Wagenitz und dann dort in der Einsatzabteilung. Danach folgte 2011 der Wechsel nach Friesack, bevor er ein Jahr darauf stellvertretender Amtsjugendwart und 2013 Vize-Amtswehrführer wurde. Seit 2014 ist er Kreisausbilder für Freiwillige Feuerwehren.

Erneut Stellvertreter

Björn Rackwitz gehört den Brandbekämpfern seit April 1993 an, fährt seither von Friesack aus zu Einsätzen. Seit 2013 leitet der 44-Jährige die Friesacker Ortswehr. Zuvor war er von 2002 bis 2007 Vize-Ortswehrführer. Das Amt des stellvertretenden Amtswehrführers ist nicht ganz neu für ihn, von 2007 bis 2009 hatte er diesen Posten schon einmal inne.

Ebenfalls seit 1993 ist der Pessiner Christian Gliesche Mitglied Feuerwehr Friesack. Der 36-Jährige fing in der Jugendwehr an und gehört seit 1999 der Einsatzabteilung an. Von 2007 bis 2010 war er Vize-Ortswehrführer.

Investive Herausforderungen

Was in Zukunft ansteht, davon hat Stefan Scharschmidt genaue Vorstellungen: „Wir wollen unter anderem die Erneuerung des Fuhrparks vorantreiben.“ So sei in ein paar Jahren eine neue Drehleiter nötig sowie ein Nachfolger für das Tanklöschfahrzeug, das liebevoll „Kackedampfer“ genannt wird. Es war im ersten Leben ein Güllefahrzeug. Aber auch das Tanklöschfahrzeug in Zootzen ist in die Jahre gekommen. Es stammt von 1987, muss bald ausgetauscht werden.

„Ohne Fördermittel wird das aber nicht gehen“, so der Amtswehrführer, der von investiven Herausforderungen spricht. Das Gleiche gilt für den geplanten An- beziehungsweise Neubau der Feuerwehren Paulinenaue und Zootzen.

Neue Aufwandentschädigungssatzung

Fortgesetzt werden soll auch die Aus- und Weiterbildung der Kameraden, einschließlich der Ganztagsausbildung. Wichtig sei zudem die Mitgliederwerbung. Scharschmidt hofft, dass Mitarbeiter des kreislichen Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack in Zukunft helfen könnten, zumindest die Tageseinsatzbereitschaft mit abzusichern.

Als positiv schätzt er ein, dass die Kameraden mit der neuen Aufwandsentschädigungssatzung künftig auch Geld für Ausbildungen erhalten, die vom Amt organisiert werden: jeweils 5 Euro. Außerdem steht Geld für einen zweiten Jugendwart pro Ortswehr zur Verfügung sowie für einen Gerätewart. Die Führungskräfte bekommen Sitzungsgeld.

Von Andreas Kaatz