Retzow

„Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann ziehe ich den Talar aus und greife zur Gitarre“, sagt Wolf Schöne. Gern gesehen ist der Pfarrer mit seinem Instrument unter anderem in den acht bis neun Pflege- und Wohneinrichtungen, die er einmal im Monat besucht. Sobald die ersten Töne der Volkslieder erklingen, „dann ist dort Stimmung und Bambule“, sagt er.

Überhaupt hat Wolf Schöne die Erfahrung gemacht, dass Gottesdienste mit Livemusik mehr Menschen anziehen, als die ohne. Seit dem 12. Lebensjahr spielt er Gitarre. Sein Vater, ein Musiklehrer, hatte es ihm beigebracht. Die Musik ist seither eine persönliche Leidenschaft, die er nun mit dem Beruf verbinden kann. Und das mittlerweile auch in Retzow und Selbelang. Seit 1. April vergangenen Jahres ist er in dem Sprengel als Pfarrer tätig.

Nicht nur für die Dörfer zuständig

Der 57-Jährige hat dort eine Funktions-Pfarrstelle. Das heißt, dass er nicht nur für die beiden Dörfer zuständig ist. Darüber hinaus arbeitet der Rathenower in der Kreisstadt weiterhin mit Flüchtlingen und besucht eben die Senioreneinrichtungen. Bisher waren es vier in Rathenow, jetzt kamen weitere hinzu – so in Retzow, Pessin und Paulinenaue. Selbst aus Friesack gab es eine Anfrage.

Auch wenn er bisher mehr als 26 Jahre in Rathenow gearbeitet hat, unter anderem in der Jugend- und Gemeindearbeit, so ist die neue Tätigkeit für ihn keine allzu große Umstellung. Der Städter fühlt sich wohl auf dem Lande. „Ich bin in Sachsen-Anhalt selber auf dem Dorf großgeworden“, sagt er. Außerdem hat er so manche Vakanzverwaltungen im Westhavelland auf Dörfern hinter sich, etwa in Milow. „Ich kenne dadurch die ländlichen Strukturen, aber natürlich macht man eine Vakanz nur übergangsweise“.

Arbeit macht ihm Spaß

In Retzow und Selbelang ist das nun anders. Mittlerweile liebäugelt der Gemeindepädagoge auch mit dem Gedanken, von Rathenow ins Pfarrhaus nach Retzow umzuziehen, obwohl ein Teil seiner Arbeit sich weiterhin in Rathenow abspielt. „Es macht mir sehr viel Spaß, ich bin gerne hier“, sagt Wolf Schöne, der sich noch gut an seine ersten Begegnungen im Dorf erinnert. Beim Osterfeuer fühlte er sich willkommen. „Die Leute waren sehr locker und freundlich.“ Überhaupt habe er die Retzower und Selbelanger als eher offene Menschen erlebt, wie er sagt.

Mittlerweile ist der Pfarrer Mitglied im Förderverein der Feuerwehr in Retzow und versucht auch mit den Bürgermeistern gut zusammenzuarbeiten. „Die Gemeinschaft im Dorf ist sehr wichtig“, weiß er. Außerdem besucht er Leute zum Geburtstag und steht den Bewohnern auch sonst gerne zur Seite. Einmal fuhr Wolf Schöne sogar zu einem Gemeindemitglied ins Krankenhaus, um Beistand zu leisten. Und ein voller Erfolg war das St.-Martins-Fest in Retzow. „Die ganze Kirche voller Kinder und ihren Eltern, das war schön.“

Regelmäßig Frauentreff

Ein wichtiger Termin im Dorf ist einmal im Monat der Frauentreff. „Das ist ein lockere Zusammenkunft. Da trinken wir Kaffee und singen Volkslieder. Und es wird über die Themen gesprochen, die die Leute gerade bewegen.“ Doch warum sollten nur die Frauen ihren Spaß haben?

„Ich wollte auch etwas mit Männern auf dem Lande machen. Die sollen immer arbeiten, basteln oder bauen. Doch man kann ja auch mal etwas für sie tun“, sagt er schmunzelnd. Die Lösung: eine Art Männerfrühstück. Die Gemeindemitglieder bekamen einen Zettel in den Briefkasten und zum ersten Termin im November kamen gleich 16 Herren aus Retzow und Selbelang. Der nächste Treff ist im Februar geplant.

Viele Jahre in Rathenow

Pfarrer Schöne hat den Wechsel nicht bereut, denn er wollte schon seit Längerem mal wieder etwas Neues in Angriff nehmen. In seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit hat er schon einiges gemacht, war Kita-Pfarrer und Seelsorger oder arbeitete mit Jugendlichen, für die er spezielle Gottesdienste anbot. In Rathenow baute er das „Jugendhaus Oase“ auf. Ein Projekt, das für ihn „wie ein eigenes Kind“ war. Dann ergab es sich mit Retzow, wo die Pfarrstelle seit einiger Zeit vakant war.

Ideen hat der 57-Jährige auch weiterhin, das Männerfrühstück soll nicht die letzte gewesen sein. „Ich möchte auch noch etwas Musikalisches machen, das wäre schön. Aber das ist erst einmal nur in meinem Kopf.“ Eines steht aber schon jetzt fest: „Im Umfeld des Valentinstages wird es einen Gottesdienst für Paare und vor allem Verliebte geben“, kündigt Wolf Schöne an. Dazu wird die Selbelanger Kirche den passenden Rahmen bieten.

Von Andreas Kaatz