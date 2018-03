RATHENOW. Gestern zur Mittagszeit – in etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem die Sonne direkt über dem Äquator stand und sich danach Richtung Erd-Nordhalbkugel bewegte – haben wir in der Kreisstadt den Frühling gesucht. In Blumenläden – gut, da blüht und duftet es. Am Morgen zwitschern die Vögel. Wenn man nicht aus dem Fenster schaut, könnte das eine Ahnung von Frühling heraufbeschwören. Die Naturschützer haben immerhin schon Krötenzäune aufgebaut. Doch die Kröten lassen sich mit der Wanderung Zeit. Vor einem Jahr hatten wir zum 21. März 10 bis 15 Grad Celsius – wohlgemerkt über Null. Die Sonne kitzelte im Gesicht – Biergartenwetter. Zurzeit sind die Biergärten noch nicht der Ort, wo man ein kühles Bier – made in Rathenow – trinken mag. Da geht man lieber in die Kneipe (da schmeckt das Bier auch). In den Kleingärten knospt es heimlich. Doch noch bleiben Schnee und Kälte Sieger. Eine Bootstour auf der Havel dürfte zum Osterfest auch nicht infrage kommen. Nach Ostern soll es warm werden – hoffen wir es, damit diese Bilder ins Archiv können. (Von Joachim Wilisch)

Haben Sie den Frühling entdeckt, liebe Leser? Schicken Sie uns ein Foto mit kurzem Text. Märkische Allgemeine, Berliner Straße 59, 14712 Rathenow, rathenow@mazonline.de