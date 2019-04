Havelland

Ab Montag gibt es einige Änderungen im Linienverkehr der Havelbus Verkehrsgesellschaft. Neu ist die Linie 642 ( Ketzin – Wustermark). Stündlich beziehungsweise zweistündlich verkehren Busse von Montag bis Freitag in der Zeit von 4.53 bis 22.59 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 7.53 bis 21.20 Uhr.

Auf der Linie 657 (Bürgerbus Brieselang): Das bisherige Angebot ergänzen nunmehr zehn Fahrten am Samstag in der Zeit von 8.50 bis 14.11 Uhr.

Für den Zeitraum vom 15. bis 26. April wird auf der Bundesstraße 102 der Abzweig zur Landesstraße 175 voll gesperrt. Die Busse der Linien 684 ( Rathenow– Rhinow– Neustadt/Dosse), und 687 ( Rathenow– Rhinow– Friesack) werden zwischen Hohennauen und Spaatz über Lehmbahn umgeleitet. Die Haltestellen „ Hohennauen, Dorf“, „ Hohennauen, Am Sportplatz“ und „Elslaake, Abzweig Spaatz“. Die Haltestelle „ Hohennauen, Pareyer Straße“ wird zusätzlich bedient. Busse der Linie 685 halten nicht in Wassersuppe, Witzke und Elslaake. Fahrgäste erreichen mit dem Rufbusangebot den Anschluss zu und von der Linie 685 in Hohennauen.

Von MAZ Havelland