Havelland

In den vergangenen Tagen blockierten Straßenarbeiten an verschiedenen Stellen den Verkehr. Unter anderem kam es am Monat auf der Bundesstraße 5 in Höhe des Abzweigs nach Retzow zu einem Stau, wie MAZ-Leser mitteilten.

Sie hatten sich gewundert, dass über die Arbeiten nicht in der Presse informiert wurde. Das holt Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterei Rathenow, nun nach.

Grund für die Beeinträchtigungen sind Gussasphaltarbeiten, die die Firma Strabag derzeit im Auftrag des Landesbetriebes durchführt. Diese dauern auch noch einige Tagen an.

Bundes- und Landesstraßen sind betroffen

Betroffen sind vom 4. bis zum 8. April die Bundesstraße 188 und auf der Bundesstraße 102 der Abschnitt von Rathenow nach Rhinow.

Am 15. und 16. April gibt es in der Ortsdurchfahrt Friesack eine veränderte Verkehrsführung. Von Rhinow nach Friesack wird der Verkehr über die Kreisstraße nach Görne zur B 188 umgeleitet.

Im weiteren Ablauf sind die Landesstraße 17 von Rhinow nach Strodehne, die L 96 Ortslage Steckelsdorf, die L 964 Ortslage Vieritz und die L 963 Ortslage Premnitz betroffen.

Ein genaues Bauende ist noch nicht bekannt. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis, da die Arbeiten wichtige Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Straßenmeisterei Rathenow sind“, so Karsten Ziehm.

Von Christin Schmidt