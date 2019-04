Rathenow

Es ist weiß, hat drei Räder, drei PS und ist definitiv zu klein für den Jugendkoordinator des Kreissportbundes Havelland (KSB). Wenn Martin Skowronek sich hinter das Steuer der Piaggio Ape klemmt, dem neuen KSB-Mobil, ist das ein echter Hingucker und das ist gewollt.

Das kleine italienische Nutzfahrzeug, das der KSB mit Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland und Nauen angeschafft hat, soll Aufmerksamkeit erregen. Mit dem Slogan „Sport braucht Dich“ wirbt der Sportbund auf der Ape für seine Imagekampagne.

Diese soll zum einen darauf aufmerksam machen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement in Vereinen für die Gesellschaft ist. Zum anderen will der KSB herausfinden, wie Menschen zur Vereinsarbeit stehen und was sie daran hindert, sich zu engagieren.

Den Vereinen fehlt es an Übungsleitern

„Es gibt zu wenige Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich als Übungsleiter in Vereinen zu engagieren. Die Folge: Insbesondere im Vorschulalter gibt es weitaus mehr Anmeldungen als Plätze in den Vereinen zur Verfügung stehen“, erklärt Skowornek.

Das Problem ist nicht neu. Seit Jahren wird in Vereinssitzungen darüber gesprochen und nach Lösungen gesucht. „Allerdings haben wir es bisher nicht in die breite Öffentlichkeit getragen“, sagt Katrin Rentmeister.

Als Sachgebietsleiterin für den Bereich Jugend, Kultur und Sport in der Rathenower Stadtverwaltung ist sie mit den Vereinen in Kontakt und weiß um deren Probleme. Zudem engagiert sie sich seit fünf Jahren als Übungsleiterin im Leichtathletik Verein Rathenow.

Die junge Generation ist die Hauptzielgruppe

„Bei uns stehen 22 Kinder auf der Warteliste. Hätten wir mehr Übungsleiter, könnten wir problemlos eine weitere Gruppe aufmachen“, so Rentmeister.

Im besten Fall findet der Verein Dank der Kampagne bald neue Unterstützer. „Unsere Hauptzielgruppe sind Havelländer zwischen 14 und 30 Jahren. Wir glauben, dass sich diese Generation am ehesten motivieren lässt, sich begeistern kann und bereit ist, etwas zu bewegen“, meint Skowronek.

Aber auch alle anderen, die Interesse haben, können und sollen teilnehmen. Drei Umfragen hat der KSB bereits im vergangenen Jahr durchgeführt – auf dem Weinfest, im Optikpark und beim Familiensporttag.

Umfragen auf Dorf- und Vereinsfesten

Die Reaktionen waren durchaus positiv. Einige äußerten Interesse, andere merkten selbstkritisch an, dass sie sich tatsächlich mehr einbringen müssten.

Nun sollen weitere Umfragen folgen. Mit dem Piaggio Ape fahren FSJler des KSB zum Treckertreffen nach Friesack und zum Skate-Event „Nauen auf Rollen“.

Weitere Feste und Veranstaltungen in der Region folgen. Insgesamt sollen bis zum Sommer in allen sieben Kommunen je zwei Umfragen durchgeführt werden, um ein möglichst breites Stimmungsbild zu bekommen.

Ganz schön eng: Für Martin Skowronek ist die Ape nicht das perfekte Fahrzeug, aber für die neue Imagekampagne ist es genau der richtige Hingucker. Quelle: Christin Schmidt

Das ist aber nur der erste Teil der Imagekampagne. „Die Ergebnisse stellen wir später den Vereinen zur Verfügung. Außerdem ist ein Netzwerktreffen geplant, zu dem wir potenzielle Ehrenamtler einladen“, erklärt Martin Skowronek.

Dazu sammelt der KSB im Rahmen der Umfrage Kontaktdaten von denen, die bereit sind, sich zu engagieren.

„Es geht aber nicht nur um Sport. Die Kampagne soll deutlich machen, jeder kann etwas zur Gesellschaft beitragen. Wenn alle nur warten, dass andere etwas anbieten, passiert nichts“, betont der Jugendkoordinator.

Von Christin Schmidt