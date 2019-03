Havelland

Nicht nur wegen Fontane will die Linke im Havelland die Kreisverwaltung dazu bewegen, ein Alleenkonzept vorzulegen. Der Antrag dazu wird bei der Kreistagssitzung am kommenden Montag (11. März) eingebracht.

Die Kreisverwaltung solle ein Konzept für alle im Landkreis befindlichen Alleen erarbeiten. Das umfasst sowohl die Erfassung des Bestandes und Nachpflanzungen, sofern bereits Bäume fehlen. „Zudem soll eine generelle Erweiterung des Bestandes dauerhaft mit eingeplant werden“, fordern die Kreistagsabgeordneten der Linken. Das Konzept soll, wo es nötig ist, auch eine Verjüngung von einzelnen Alleebäumen mit in Betracht ziehen.

Auch neue Alleen

Dabei muss es aber nicht bleiben. Im Landkreis Havelland könnten auch neue Alleen entstehen. Wenn das Konzept erarbeitet wird, sollen auch Möglichkeiten geprüft werden, neue Alleen, zum Beispiel an Radwegen, anzulegen. Die Linken empfehlen, dazu den Austausch mit dem Land Brandenburg und den Kommunen im und um den Landkreis zu suchen.

Für besondere Alleen, so stellen es sich die Fraktionsmitglieder der Linken vor, soll eine Namensverleihung in Betracht gezogen werden. „Dabei geht es nicht darum, die Kreisstraßen umzubenennen, sondern ihnen zusätzlich Namen zu verleihen, um auf herausragende Persönlichkeiten aufmerksam zu machen. So könnte zum Beispiel eine Allee im Fontane-Jahr den Ehrennamen „Theodor-Fontane-Allee“ erhalten.

Baumprotest in Garlitz Quelle: Norbert Stein

Doch das dürfte nicht der einzige Grund für den Antrag der Linken sein. Kürzlich gab es Protest von Bürgern aus Garlitz, Buckow und Marzahne, weil an einer Ortsverbindungsstraße zahlreiche Alleenbäume gefällt wurden, ohne darüber zu informieren.

In der Begründung ihres Antrages halten es die Linken dennoch mit Fontane. Er habe es immer als Wohltat beschrieben, durch schattige Alleen zu wandern, unter „prächtigen alten Linden“ zu verweilen oder auf Straßen, „deren junge Ebereschen in roter Pracht stehen“, zu gehen. Viele Menschen im Kreis teilen die Ansicht Fontanes und erfreuen sich regelmäßig an den Allen im Havelland. So glauben es die Kommunalpolitiker der Linken im Kreistag.

Viele Gefahren

Doch die Alleen seien in Gefahr: Autoabgase, Stürme, unsachgemäßer Beschnitt, Streusalz und Straßenbauarbeiten seien der Grund dafür. „Der Bund und das Land Brandenburg haben erkannt, dass Alleen schützenswert sind. Auch der Landkreis sollte zum Alleenschutz einen Beitrag leisten.“ So steht es in der Begründung des Antrages.

Und weiter: „Alleen bieten neben optischen Reizen viele Vorzüge, daher sollten wir sie schützen und ihren für Brandenburg typischen Bestand ausbauen. Das Wurzelwerk der Alleebäume festigt die Fahrbahnen und schützt die Wege auch vor Erosion und Verschlammung. Sie können bei Starkregenereignissen oder vernässten Böden, wie zum Beispiel im Westhavelland, das Wasser aufnehmen und so die durch zu viel Nässe entstehende Behinderungen verringern. Wurzeln und Baumkronen reinigen zudem das Grundwasser, filtern vor allem Feinstaub und andere Schadstoffe aus der Luft.“

In das Klimaschutzkonzept

Das Alleen-Konzept biete für jeden nachvollziehbar Transparenz beim Umgang mit Alleebäumen und könnte anderen Kommunen beim eigenen Umgang mit Allee- und Straßenbäumen Orientierung geben. Darum sollte das Alleen-Konzept Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises sein.

Von Joachim Wilisch