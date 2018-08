An der Premnitz Havelpromenade macht das Schiff im Rahmen des Uferfestes am Samstag, 25. August, ab 14 Uhr und Sonntag, 26. August von 9 bis 13 Uhr Halt.

Am Dienstag, 28. August von 9 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 29. August von 9 bis 13 Uhr in Strodehne an der Dampferanlegestelle.

Am Freitag, 31. August legt das Schiff von 9 bis 17 Uhr Am alten Hafen in Rathenow an.

Im Rahmen des Gemeindefestes im Milower Land am Samstag, 1. September von 12 bis 19 Uhr in Milow.

Am Brieselanger Hafen macht das Schiff im Rahmen des Sommerfestes Halt am Samstag, 8. September von 14 bis 18 Uhr.

Letzte Station ist der Stadtsteg an der Havelpromenade in Ketzin am Mittwoch, 12. September von 9 bis 17 Uhr.