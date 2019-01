Ketzin/Havel

Auf die Minute genau um 10 Uhr am Vormittag, exakt 50 Jahre nach der Eröffnung am 17. Januar 1969, gratulierte Ketzins Bürgermeister Bernd Lück am Donnerstag der Leiterin des Ketziner Hortes „Havel-Kids“ Marina Thierbach zum 50-jährigen Bestehen der Einrichtung.

Neben den obligatorischen Blumen hatte das Stadtoberhaupt als Präsent den lange gewünschten Bollerwagen im Gepäck. Der genaue Termin der Eröffnung der damaligen Kinderkrippe ist in der Chronik vermerkt.

Dort heißt es: „Nach vielen kleinen und großen Schwierigkeiten war es endlich soweit. Am 17. Januar um 10 Uhr war unsere Eröffnung“.

Von MAZ