Ketzin/Havel

Monika Thierbach und ihre Kolleginnen haben gerechnet: „1189 Kinder und 194 Erzieher sind im Laufe der letzten 50 Jahre in diesem Haus aktiv gewesen“, sagt die Leiterin der Ketziner Hortes „Havel-KIDS“. Es sind etwa 438000 Stunden, in denen Kinder unterschiedlichen Alters in dem 1969 eingeweihten Gebäude am Mühlenweg hinter der heutigen Europaschule betreut wurden.

Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Genau deshalb sind ehemalige Kinder und Erzieher für den 18. Januar ab 15 Uhr in den Hort eingeladen. Es wird ein Fotoausstellung geben, ein Film wird gezeigt, auch Videokassetten aus den 90-er Jahren. Und es liegen die drei „Brigadebücher“ aus, die in den Anfangsjahren der Krippe geführt wurden.

65 Kinder in der Krippe „Bummi“

Eine, die sich auch in diesen Büchern verewigt hat, ist Beate Hensel. Im Alter von 21 Jahren gehörte die Ketzinerin zu den Erzieherinnen, die sich ab Mitte Januar 1969 in der Kinderkrippe „Bummi“ um die ersten 65 Kinder kümmerten. „Damals hießen wir noch Kinderpfleger, weil in der dreijährigen Ausbildung auch ein kleiner medizinischer Teil enthalten war“, erinnert sich die 71-Jährige. Das Gebäude war nagelneu, wurde praktisch parallel zur benachbarten Grundschule errichtet. Neben der Krippe in Ketzin gab es noch eine in Paretz und den evangelischen Kindergarten in Ketzin.

„Wir hatten von 6 bis 18 Uhr geöffnet, anfangs sogar noch an Samstagen“, sagt Beate Hensel. Und was heute kaum noch denkbar ist: „Selbst Kinder mit Erkältungen und kleinen Wehwehchen durften in die Krippe gebracht werden, wenn die Eltern berufstätig waren. Die Kleinen wurden in einem Extra-Raum liebevoll betreut“, so Hensel.

Einmal pro Woche kam ein Kinderarzt

Bis zur Wende war die medizinische Versorgung der Kinder in der Krippe und im Kindergarten etwas ganz Normales, sagt Hortleiterin Monika Thierbach: „Einmal pro Woche kam ein Kinderarzt in die Einrichtung, der einige Kinder untersuchte und zum Beispiel auch geimpft hat.“

All das hat sich mittlerweile geändert. Es ist auf jeden Fall nicht einfacher geworden“, sagt Monika Thierbach. Sie spricht dabei für ihr ganzes Hort-Team, zu dem noch acht Erzieherinnen und ein Mann sowie eine Auszubildende gehören. Die körperliche Belastung sei weniger geworden, allein schon deshalb, weil die Kinder im Hort älter sind und nicht mehr getragen werden müssen wie früher in der Krippe. Aber psychisch werden die Kollegen mehr beansprucht.

Zwei Sturmschäden, zweimal Gasalarm

1992 verschmolzen in Ketzin die städtische Krippe und der städtische Kindergarten „Havelfrüchtchen“. Seit 2006 gibt es den Hort als alleiniges Gebilde, der seit 2013 „Havel-KIDS“ heißt. Wobei der Zusatz KIDS bedeutet: kindgerecht, individuell, demokratisch und lebensfroh. „Wir sind der Stadt unterstellt und sind ein Partner der Europaschule“, erklärt die Leiterin.

In den vergangenen 50 Jahren hat es in Krippe und Hort keine größeren Unfälle gegeben. Obwohl eine Straße zwischen jetzigem Hort) und Schule liegt. „Wir hatten zweimal Sturmschäden und zweimal mussten wir wegen ausgetretenem Gas das Areal verlassen. Niemand ist verletzt worden“, weiß Monika Thierbach.

Noch in diesem Jahr, so hofft das Hortteam, soll mit dem Anbau begonnen werden. Die 170 Hortplätze in Ketzin/ Havel reichen längst nicht mehr aus. 40 zusätzliche müssen her, damit die Doppelnutzung einiger Räume in der Europaschule wegfallen kann.

Von Jens Wegener