Ketzin/Havel

Das Anbaden ist in Ketzin ein Muss für alle Badenixen und Wagemutigen, die mit einem kühnen Sprung in die Havel die Ketziner Badesaison eröffnen wollen. Am 23. März um 14 Uhr ist es im Stadtbad wieder so weit.

Mutige Badegäste

Die mutigen Badegäste werden sich in ihren Badeanzügen und gern auch in bunten Kostümkreationen unter dem Applaus der neugierigen Zaungäste mutig in die Fluten stürzen. Zur Belohnung stehen den Teilnehmern leckere Heiß- und Kaltgetränke sowie der ein oder andere Imbiss bereit.

Sauna ist angeheizt

Zum Aufwärmen ist neben unseren Sportangeboten, wie Beachvolleyball und Fußball, Kanu oder SUP, auch die Sauna angeheizt. Das Sportangebot und auch die Sauna können an diesem Nachmittag kostenfrei genutzt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, bereits eine Jahreskarte für das Strandbad mit zehnprozentigem Rabatt auf den regulären Preis zu erwerben. Wer möchte, kann sich auch gleich den nächsten Saunatermin reservieren lassen.

Das Strandbadteam steht für Fragen gern zur Verfügung. Das Ketziner Strandbad öffnet regulär seine Pforten am 12. Mai.

