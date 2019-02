Ketzin/Havel

200 000 Glasaale setzten Fischwirtschaftsmeister Andreas Schröder und Ketzins Bürgermeister Bernd Lück, der selbst ein begeisterter Hobbyangler ist, gemeinsam in Ketzin in die Havel aus.

Aale aus der Sargassosee

Die sieben bis acht Zentimeter langen Glasaale haben bereits eine etwa dreijährige Wanderung von den Laichgebieten in der Sargassosee in der Nähe der Bahamas bis an die französische Atlantikküste überstanden. Hier wurden sie erst vor wenigen Tagen von französischen Fischern gefangen und in der Nacht zu Mittwoch in isolierten sowie mit Sauerstoff angereicherten Behältnissen verpackt zum Plauer Fischermeister Lutz Schröder gebracht.

Ideale Bedingungen für die Glasaale

Der prüfte mit der Hand die Wassertemperatur der Ketziner Havel. „Auf jeden Fall mehr als sechs Grad, ideale Bedingungen“, sagte er. Da könnten die Jungaale schnell abschwimmen. Und tatsächlich, kaum eine Minute nachdem die Aale in das havelländische Gewässer entlassen wurden, war keiner mehr zu sehen. Ein Zeichen ihrer guten Vitalität.

Bestand stabilisieren

„Mit dieser jährlichen Aktion konnten wir den Aalbestand in der Havel stabilisieren“, so Schröder. „Wir fischen nachhaltig“, betonte er die Wirtschaftsweise des seit mehr als 400 Jahre auf den Havelgewässern fischenden Traditionsbetriebes. So bleibe gesichert, dass zwischen 30 bis 40 Prozent des Bestandes in die Laichgebiete zurückkehren können. Zehn bis zwölf Jahre bräuchten die Aale immerhin bis zur Geschlechtsreife.

Insgesamt wurden in Brandenburg an diesem Tag rund 6,8 Millionen dieser winzigen Aale in die Havel, die Elbe und in die mit den Flüssen verbundenen Gewässer ausgesetzt. In der Fressphase würden sich die Aale bis zu etwa 20 Kilometer weit bewegen. Deshalb wurden die Jungaale an mehreren Stellen in die Havel ausgesetzt.

Teure Aktion

Ohne konkrete Zahlen nennen zu wollen, sei das jährliche Einsetzen der Aale für die Fischer eine recht teure Aktion. Schröder ist deshalb froh, dass der jährliche Besatz mit Jungaalen von der EU gefördert wird. Denn ein Kilo der jungen Aale konnte in Spitzenzeiten schon einmal bis zu 1000 Euro kosten. Inzwischen häten sich die Preise wieder etwas normalisiert.

Sorgen bereitet den Fischern seit Jahren die wachsende Kormorankolonie auf der Kräheninsel im Trebelsee. Aale gehören zur bevorzugten Speise der Vögel. 300 bis 500 Gramm Nahrung vertilgt ein Kormoran täglich, weiß der Fischermeister. „Ich habe letztens eine neue Jagdtechnik der Kormorane beobachtet“, sagte er nach dem Einsetzen der Aale. Ein großer Schwarm habe sich formiert, die Fische zusammengetrieben und dann wie gleichzeitig gejagt.

Gute Fangsaison 2018

Erleichtert blickt der Fischer auf die vergangene Fangsaison zurück. Wegen des heißen trockenen Sommers war das Wasser recht trübe, so konnte das Kraut nicht so stark wuchern. Ganz anders 2017: Das Kraut habe die Reusen so stark zugeschwemmt, dass kein Aal hinein schwimmen konnte. Nur etwa zehn Prozent der ausgesetzten Glasaale, konnten so die Geschlechtsreife erleben, schätzt der Fischer.

Von Wolfgang Balzer