Ketzin/Havel

Es sind vor allem die Umlaute, die Lara, Baraa, Ahmed und den anderen syrischen Kindern und Jugendlichen schwerfallen. Aber sie wollen Deutsch lernen und tun dafür weit mehr, als nur im normalen Unterricht in ihren Klassen gefordert wird.

Freitagnachmittags treffen sich fünf bis sechs syrische Flüchtlingskinder in einem Klassenraum der Ketziner Fontane-Oberschule, um zu üben: Lesen, Sprechen, Schreiben, Hören. Vermittelt wird ihnen dieser Zusatzunterricht von drei Rentnerinnen, die sich ehrenamtlich in der Willkommensinitiative Ketzin engagieren. Neben Dorothea Schiller und Gesche Reuter (ehemalige Lehrerinnen) ist das Gabriele Bieber-Langenströher: „Wir haben uns gedacht, dass die Menschen aus anderen Ländern sich am schnellsten integrieren, wenn sie die Sprache können. So ist diese Form der Hilfe vor etwa drei Jahren entstanden“, so die Etzinerin.

Erfolge sind sichtbar

Die Erfolge stellten sich schnell ein, wie die Leiterin der Theodor-Fontane-Oberschule Ketzin, Ulrike Witschas, weiß: „Wenn ich nur an die ersten drei 17-jährigen Jungen denke, die ohne Familie in Ketzin angekommen waren. Alle haben inzwischen den Schulabschluss bei uns geschafft. Einer macht Abitur, einer hat eine Lehre zum Elektriker begonnen und einer macht eine Qualifikation im Jugendaufbauwerk Nauen.“

Etwa 12 bis 13 junge Flüchtlingskinder lernen im Schnitt an der Ketziner Oberschule, in unterschiedlichen Klassen. Um ihre Eingliederung gut hinzubekommen, „verteilen wir sie, wenn es geht, einzeln auf die Klassen, damit sie gezwungen sind, Deutsch zu reden“, erklärt die Schulleiterin. Das Angebot der Willkommensinitiative mit dem Extra-Unterricht sei eine gute Ergänzung.

Vertrauen aufbauen

Für Gabriele Bieber-Langenströher, die in ihrem Berufsleben nichts mit Schule oder Lehrern zu tun hatte, war es keine Frage, mit einzusteigen. „Ich habe Zeit, viele Bücher zu Hause und Lust, zu helfen“, sagt sie. Wichtig sei, dass die syrischen Kinder Vertrauen zu den Helferinnen haben.

In der kleinen Lerngruppe, in die jeder freiwillig kommt, können die Kinder und Jugendlichen ihre Lücken in der Sprache oder, wie sie sagen, ihre „Lücken im Wissen“ schließen. Da spielt der eine oder andere „Durchhänger“, also, wenn es mal nicht so klappt, keine Rolle, weiß Gabriele Bieber-Langenströher.

Finanzielle Hilfe von der Stadt

Sie habe sich besonders gefreut, als der Ketziner Bürgermeister Bernd Lück auf ihre Anfrage zu einer finanziellen Unterstützung für Unterrichtsmaterialien sofort reagiert hat. „Wir konnten für 300 Euro Hilfsmittel zur Sprachvermittlung kaufen. Das sind Baukästen, mit denen man anhand von Bildern bestimmte Begriffe erklären kann.“

Anderthalb bis maximal zwei Stunden dauert der Zusatz-Deutsch-Unterricht an den Freitagen. Abwechselnd lesen die Kinder diesmal aus einem Buch vor. Baraa und Abdullah stolpern über das Wort „Komfortzone“. Mit viel Ruhe erklärt Gabriele Bieber-Langenströher den Begriff. Dann ist die 17-jährige Bayan mit dem Lesen dran. „Manchmal muss ich die Mädchen auffordern, richtig laut zu reden. Das trauen sie sich in der großen Klasse kaum“, weiß die „Ersatzlehrerin“.

Normalerweise gehört auch die 18-jährige Reem aus Syrien zu der Lerngruppe. „Sie ist so gut und ehrgeizig, dass sie mit Sicherheit den besten Abschluss aller bisherigen Flüchtlingskinder in Ketzin machen und dann die gymnasiale Oberstufe besuchen wird“, glaubt Schulleiterin Ulrike Witschas.

Von Jens Wegener