Ketzin/Havel

Im März oder April 2019 könnten die Bagger loslegen, um eines der größten Vorhaben der Ketziner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (GWV) in Gang zu bringen – die „Residenz am Stadtpark“. Das sagte GWV-Geschäftsführerin Doreen Wagenschütz Dienstagabend im Ketziner Sozialausschuss.

5,5 Millionen Euro sollen investiert werden

Auch wenn sie einen weiteren Zeitverzug bei dem Projekt nicht ausschließen kann. Noch gebe es zu viele Unwägbarkeiten, allen voran das Votum der Ketziner Stadtverordneten zu dem überarbeiteten Bauplan für die Residenz, die Baugenehmigung, die der Landkreis erteilen muss und die Ergebnisse der dann folgenden Ausschreibungen. Aber wenn alles glatt gehe würde der neue Komplex Ende 2020 stehen, so Wagenschütz. Die GWV investiert etwa 5,5 Millionen Euro.

An der Ecke zwischen Theodor-Fontane-Straße und Am Stadtpark, wo früher eine Kaufhalle stand, ist ein viergeschossiger Gebäudekomplex geplant, der vor allem für ältere Menschen in der Havelstadt und den Ortsteilen interessant sein dürfte. 23 Wohneinheiten entstehen, wobei im Erdgeschoss eine Tagespflegeeinrichtung installiert wird, in der ersten Etage Betreutes Wohnen möglich ist und der obere Bereich für „normale“ Wohnungen zur Verfügung steht. „Im Innern haben wir im Vergleich zum Vorgängerplan keine Änderungen vorgenommen“, sagt die Geschäftsführerin im Sozialausschuss.

Tiefgarage fällt aus Kostengründen weg

Geändert hat sich allerdings die Dachform des Gebäudes – von flachem Gründach in Satteldach – und die Stellplatzsituation. Die ursprünglich geplante Tiefgarage für 17 Fahrzeuge wird aus Kostengründen nicht gebaut, die Mieterautos müssen nun draußen parken. „Deshalb musste der Bauplan geändert und das Verfahren neu begonnen werden, was uns viel Zeit gekostet hat“, so Doreen Wagenschütz.

Einigung über Parkkonzept

Mit dieser Änderung einher gingen Verhandlungen zwischen der GWV Ketzin und der Nauener Wohnungsgenossenschaft (NWG), die in unmittelbarer Nachbarschaft in der Fontanesiedlung Wohnblöcke unterhält. „Wir haben uns inzwischen auf ein gemeinsames Parkplatz- und Müllkonzept für das Wohngebiet an der Fontanestraße verständigt, was derzeit in schriftliche Form gebracht und von den Anwälten geprüft wird“, erklärte Doreen Wagenschutz den Ausschussmitgliedern. Insgesamt würden 49 Stellplätze in dem Areal neu entstehen. Auch beim Abfall sei man sich einig. Der Sammelplatz für die Tonnen und Container werde an der Theodor-Fontane-Straße sein, wobei es eine klare Trennung des Mülls der Mieter von NWG und GWV gibt. Auf dem Grundstück werden einige Bäume fallen, dafür hat die GWV Ersatzpflanzungen zu leisten.

Baubeginn könnte im Frühjahr 2019 sein

Sollten die Ketziner Stadtverordneten am 3. September dem überarbeiten Bauplan wegen des Wegfalls der Tiefgarage nicht zustimmen, ist das Vorhaben gestorben. Das wurde aus den Worten von Doreen Wagenschütz deutlich. „Das Risiko einer noch höheren Investition kann die GWV nicht eingehen, denn wir haben auch noch Bestandswohnungen, an denen immer etwas getan werden muss.“

Die GWV plant, den Bauantrag im September einzureichen und hofft, dass im Januar 2019 spätestens die Genehmigung vorliegt. Bis dahin soll schon die Ausschreibung für den erweiterten Rohbau erfolgt sein, so dass die Vergabe der Bauleistungen erfolgen könnte.

Von Jens Wegener