Zachow

Das Zachower Erntefest am Sonnabend war eigentlich eine Doppel-Feier. Auf dem einen Erntewagen feierte am Sonnabend die Zachower Jugend, laut Spruchband die „Ernte-Bande“, und auf das sportliche Jubiläum „60 Jahre Fußball Zachow“ wurde auf dem anderen Hänger aufmerksam gemacht.

Kita schmückt Erntewagen

Mit diesem Thema beschäftigten sich auch die Jüngsten im Ort, wie an den selbst gebastelten Fußbällen am Wagen der Kita Regenbogen unschwer zu erkennen war - wie immer bunt wie ein Regenbogen geschmückt. Hinter all der Erntedeko waren Farmista (5) und Friederike (4) kaum zu sehen. Sie hatten sich extra zu diesem besonderen Anlass als Ernteköniginnen geschminkt.

Robert Nagel ist nach eigener Aussage Hobby-Landwirt im Ort. Seine Garten- und Feldfruchtpalette muss unerschöpflich sein. Sein Kleintraktor und Hänger waren jedenfalls entsprechend vielseitig geschmückt und die Fahrgäste saßen auf den hofeigenen Heuballen, gut versorgt mit allerlei Getränken für den Höhepunkt des Tages.

Tussi ist mit dabei

Fantasie muss man haben und auch Spaß am dorfeigenen Fest, meinte Bianka Prechel und hatte auf ihrem geschmückten „Hulapalu“ titulierten Gefährt neben dem Ernteschmuck weithin sichtbar auch einen Reisstrohbesen zur „Tussi“, wie sei es nannte, dekoriert - mit Haarspange und Kussmund.

Mit Bollerwagen unterwegs

Bunt und fantasievoll geschmückt bewegte sich der gesamte Ernteumzug durch Zachow und Gutenpaaren. Mittendrin eine Familie mit dem an diesem Tage kleinsten Gefährt, einem Bollerwagen für den Nachwuchs.

Erntefest Zachow: Klein, aber liebevoll geschmückt. Quelle: Wolfgang Balzer

Ein anderes Format dagegen war der Kremser von Hans-Jürgen Bengsch aus Wachow. Er nahm als Gast teil und lud anschließend die jüngsten Zachower zu einer Kremserfahrt ein.

Fischer sind gefragt

Für fast zwei Stunden herrschte etwas Ruhe auf dem Festplatz, nicht aber bei Uwe Siewert vom örtlichen Anglerverein. Er versorgt alljährlich gemeinsam mit anderen Petrijüngern die Festbesucher mit ganz frisch und goldgelb geräucherten Forellen. 120 wären es, meinte er, 30 mehr als im Vorjahr. Sonst ist er eher am Trebelsee unterwegs. Zander seien fast verschwunden. In diesem Jahr konnten wieder einige wenige in den Kahn gezogen werden. Und Aale? Viele holen sich die geschützten Kormorane und die Vegetation auf der kleinen Insel im Trebelsee sei durch den Kot der Kormoran-Kolonie komplett abgestorben, erzählte der Hobby-Angler über die weniger erfreuliche Seite des Kormoranschutzes.

Jäger suchen Nachwuchs

Das, was wenige Meter weiter zu sehen war, waren Jagderfolge anderer Art. Die Zachower Jagdgenossenschaft und die Jagdpächter hatten eine ziemlich umfangreiche Trophäenschau aufgebaut. Füchse, Marder, Marderhund und Waschbär waren einige davon. Und auch ein dunkelbrauner ausgestopfter Mink war dabei. Der hat eine eigene Geschichte. Die erzählte Reiner Fruk. 24 Hühner habe er in einem Hühnerstall in einer Nacht getötet. Am nächsten Tag wurde er in einer Falle gefangen. Nun stand er als Trophäe neben einem Dachs. Auch die Jäger bräuchten Nachwuchs, meinte Henry Armitage mit Blick auf die kleine Jagdausstellung.

Geliebter Kuchen

Die Frauen der Zachower Frauensportgruppe nutzten die ruhigen Minuten während des Ernteumzuges, um das Büfett für ihre selbstgebackenen Kuchen in ihrer wunderbar duftenden Vielfalt herzurichten. Es gibt schon seit vielen Jahren kein Fest und kein größeres sportliches Ereignis im Dorf ohne ein derartiges Verwöhnbüfett.

Und weil am Sonnabend 60 Jahre Fußball in Zachow zu würdigen waren, standen entsprechende Spiele auf dem Nachmittagsprogramm des Erntefestes. An diesem Tag gab es eben doppelten Grund zum Feiern.

Von Wolfgang Balzer