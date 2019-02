Falkenrehde

Was passiert, wenn man den Buddha am Bauch berührt? Die Frage der Vietnamesin Minh Hue konnte der kleine Paul sofort beantworten: „Das bringt Glück.“ Auch die anderen größeren Kinder in der Falkenrehder Kita „Wirbelwind“ hatten sich auf den Tag offenbar vorbereitet, wussten einiges über Stäbchen oder Duftkerzen, die in dem asiatischen Land Vietnam verwendet werden.

Kontakt ergab sich per Zufall

„Die Kinder sollen mehr über Menschen und Kulturen außerhalb Deutschlands kennenlernen. Vietnam ist der Auftakt zu einer hoffentlich längeren Reihe von Thementagen“, sagt Kita-Leiterin Iris Insel. Per Zufall hatte sie im Nauener Restaurant „Goldfisch“ die Geschäftsführerin Minh Hue getroffen. „Ich wollte eigentlich nur ein paar Stäbchen mitnehmen. Minh Hue hat sich sofort bereiterklärt, zu uns zu kommen. Daraus hat sich jetzt dieser Termin entwickelt“, so die Kita-Leiterin. Minh Hue, die seit 25 Jahren in Nauen lebt, selbst drei Kinder hat, hielt solch einen Vortrag über Vietnam auch schon in der Regenbogenschule in Nauen.

Mit Gong und Buddha

Auf einem großen Tisch hatte Minh Hue, was soviel wie „Blume des Sonnenaufgangs“ bedeutet, diverse Utensilien aus ihrer Heimat ausgebreitet: einen Fächer, gefaltete Tücher, Stäbchen, einen Gong und einen Buddha. Geduldig erklärte sie den Kindern die Bedeutung der Stücke. Dass die Stäbchen zum Essen sind, war leicht zu erraten. Dass aber der Palmenhut nicht nur dazu da ist, damit „die Haare nicht verbrennen“, so der kleine Richard, sondern man mit ihm Wasser aus dem Fluss holen oder ihn als Einkaufstasche nutzen kann, erfuhren die Kinder von Minh Hue.

Paul durfte den Gong schlagen. Quelle: Tanja M. Marotzke

Laut wurde es, als der Gong ins Spiel kam. Jeder durfte ihn dreimal schlagen, denn: „Damit kann man die bösen Geister vertreiben“, wusste Cassandra.

Nach einigen lustigen Sprachübungen ging es dann ums Essen. Wan Tan stand auf dem Speiseplan, – mit Fleisch gefüllte Teigtaschen. Die Kinder durften den Teig kneten und rollen, die Zutaten hatte Minh Hue schon zu Hause vorbereitet.

Falkenrehder Einrichtung ist ein Kiez-Kita

Mit am Tisch saß Sophie Dubbe. Sie ist seit Juni 2018 als pädagogische Fachkraft für das Kiez-Projekt des Landkreises Havelland für die fünf kommunalen Ketziner Kindereinrichtungen (inklusive Hort) verantwortlich.

Sophie Dubbe half den Kindern beim Vorbereiten der vietnamesischen Speise. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Dabei geht es vorwiegend um die Integration von Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten“, erklärt die junge Frau. Sie ist Verbindungsfrau zum Jugendamt des Landkreises, meldet Auffälligkeiten bei den Kindern oder hilft den Eltern beim Ausfüllen von Anträgen auf Frühförderung. Gerade erst hat Sophie Dubbe organisiert, dass eine Logopädin aus Ketzin bei Bedarf direkt in die Kitas kommt, sodass die Eltern nicht nachmittags mit den Kleinen fahren müssen.

Landkreis fördert Bildungschancen

Aus dem vorgegebenen Budget des Landkreises für die Ketziner Kitas wurden unter anderem auch Bücher über fremde Länder und alternatives Spielzeug für die jetzt begonnene Aktion zum Kennenlernen fremder Kulturen angeschafft. Das Modellprojekt „Kiez-Kita – Bildungschancen eröffnen“ des Landkreises ist derzeit bis Dezember 2021 begrenzt. Im Osthavelland sind Kindereinrichtungen in acht Orten beteiligt.

In der Falkenrehder Kita jedenfalls kam der Vietnam-Tag gut an. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Wan-Tan-Speise gut gelungen war.

Von Jens Wegener