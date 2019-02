Tremmen

Vermutlich Brandstiftung war die Ursache eines Feuers in einer baufälligen Scheune an der Tremmener Hauptstraße am Dienstagnachmittag. Gegen 16.15 Uhr hatte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei informiert, weil er aufsteigenden Rauch feststellte.

Im Inneren der Scheune, in der Unrat gelagert wurde, stießen die Beamten nach Ende des Löscheinsatzes auf Reste einer Matratze. Es wurde eine Brandstiftungsanzeige aufgenommen, weil eine Selbstentzündung auszuschließen ist.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Tat oder ungewöhnliche Personenbewegungen rund um die Hauptstraße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise können unter 03322/27 50 bei der Polizeiinspektion Havelland oder über das Hinweisformular auf dem Bürgerportal der Polizei unter www.polizei.brandenburg.de geben werden.

Von MAZ online