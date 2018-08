Tremmen

Im historischen Dorfkern von Tremmen, einem Ortsteil von Ketzin, befindet sich das Dorfmuseum in einer ehemaligen Stellmacherei. Diese ist die Werkstatt eines Stellmacher genannten Handwerkers, der Räder, Wagner und andere landwirtschaftliche Geräte aus Holz herstellt. Ein Berufsstand, der mittlerweile vom Aussterben bedroht ist, aber in bestimmten handwerklich ausgerichteten Betrieben immer noch ein Nischendasein führt.

Das Dorfmuseum Tremmen stellt historische Berufe vor und macht das Leben auf dem Dorf vor 100 Jahren greifbar.

Das Museum stellt das Handwerk mit Hilfe von etlichen Geräten wie Hobeln, Sägen und Fräsen dar. Auf den ersten Blick nur ein weiteres Stellmachermuseum in einem historischen Gebäude. Doch der Blick täuscht. Das Museum ist tief mit der Geschichte des Gebäudes verbunden – einer Werkstatt mit langer Familientradition.

Urgroßvater kaufte Gebäude und Grundstück für 5100 Mark

„Jeder Bohrer und Hobel hängt noch genau dort, wo er schon vor 100 Jahren hing“, sagt Museumsleiter Lothar Lehnhardt. „Und sämtliche Geräte sind noch voll einsatzbereit.“ Lehnhardt entstammt einer langen Tradition von Stellmachern und bewohnt heute noch das Gebäude, in dessen Hof seine Ahnen seit 1879 Pferdewagen für die ansässigen Bauern zusammensetzten.

Der Urgroßvater Lothar Lehnhardts, Ferdinand, kaufte im Alter von 27 Jahren Ende des 19. Jahrhunderts für 5100 Mark das Wohnhaus und das Grundstück der heutigen Heerstraße 6 und richtete in der einen Hälfte des Hauses eine Stellmacherei ein. Die andere Hälfte wurde als Wohnort genutzt. Das Dachgeschoss diente zunächst als Materiallager.

Lehrlinge wohnten im Tremmener Handwerksbetrieb

Im Alter von 61 Jahren übergab Ferdinand Lehnhardt 1913 die Stellmacherei seinem ältesten Sohn Otto. Um diese Zeit wurde ein neues Werkstattgebäude errichtet, welches unmittelbar an das Wohnhaus anschloss. Im Erdgeschoss der neuen Werkstatt entstand ein großer Produktionsraum – der heutige Ausstellungsraum – und im Obergeschoss wurde Material gelagert. Hier wohnten auch die Lehrlinge und Gesellen, die von der „Frau Meisterin“ mitversorgt wurden. Diese Wohnstätte der Lehrlinge bietet heute Platz für die Sonderausstellungen des Museums.

In Handwerksbetrieben musste der Spross des Meisters, meist der Sohn, denselben Beruf erlernen und erhielt die praktische Ausbildung meist beim Vater. Der Meister bildete aber auch Lehrlinge aus nicht besitzenden Familien aus, die dann, wie im Fall der Stellmacherei Lehnhardt, wenn sie aus anderen Dörfern kamen, für die Lehrzeit beim Meister wohnten.

Ausbildung dauert damals wie heute drei Jahre

Am Ende der Ausbildung stand die Fertigung eines Gesellenstücks, beim Stellmacher beispielsweise eines Wagenrades. „Die Lehre ist vergleichbar mit der heutigen“, so Lothar Lehnhardt. „Auch damals existierten ein praktischer und ein theoretischer Teil.“ Die Auszubildenden lernten die Theorie in der Berufsschule und die Praxis in einem Unternehmen. Die Ausbildung dauerte drei Jahre – ein System, das bis heute in Deutschland gilt.

Mit der Elektrifizierung des Ortes Tremmen wurde die Werkstatt dann komplett modernisiert. Es kam zur Installation einer elektrischen Bandsäge, einer Hobelmaschine und einer Fräse. Der antriebgebende Motor hängt noch heute unter der Decke der Werkstatt und wird bei Gruppenführungen gerne mal in Betrieb genommen.

Kinder können im Museum aktiv werden

Vor allem Kindergruppen freuen sich über das Vorführen der Gerätschaften. „Kinder haben ja normalerweise einen gewissen Horror vor Museen“, sagt Lothar Lehnhardt. „Hier können sie aber selbst aktiv werden, sie sollen ergründen und fragen dürfen.“ Dann wird auch wieder gedrechselt in dem kleinen Handwerksbetrieb, der in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts den Höhepunkt seiner Entwicklung hatte. 1935 beging Otto Lehnhardt senior sein 25-jähriges Meisterjubiläum und 1938 das 25-jährige Geschäftsjubiläum.

Zwischen 1939 und 1945 bestanden die Arbeiten in der Stellmacherei überwiegend in der Ausführung von Reparaturmaßnahmen, wie die alten Geschäftsbücher zeigen. Nach dem Ende des Krieges verzeichnete das Unternehmen noch einmal einen Aufschwung. Viele Umsiedler aus früheren Ostgebieten erhielten durch eine Bodenreform Land und bauten sich eine Bauernwirtschaft auf. Dafür benötigten sie natürlich Kasten- und Leiterwagen, Milchkannenschlitten und Handwagen.

Aussterben des Stellmacherberufes nach 1945

Mit dem Aufkommen von Ackerwagen, welche über Gummibereifung verfügten und industriell gefertigt wurden, nahmen die Aufträge jedoch drastisch ab. Der Sohn Otto Lehnhardt seniors, Otto junior, hatte nun kein Auskommen mehr. Er war vor dem Krieg mit 14 Jahren in die Lehre beim Vater gegangen, um den Betrieb zu übernehmen. Die Berufsschule besuchte Otto junior in Brandenburg an der Havel. Er legte 1938 seine Gesellenprüfung ab. Mit dem Aussterben des Stellmacherberufes nach 1945 nahm Otto Lehnhardt junior eine Lehre zum Lehrer auf. Als Werklehrer konnte er seine handwerklichen Fähigkeiten auf diesem Weg weitergeben.

Sein Vater arbeitete zum Schluss nur noch allein in seiner Werkstatt, wo er kleinere Aufgaben wie das Schneiden von Brennholz oder das Leimen eines Stuhlbeins übernahm. Mit seinem Tod im Jahre 1958 wurde die Stellmacherei dann nach knapp 80 Jahren für immer geschlossen.

Eröffnung des Dorfmuseums im Jahr 2000

40 Jahre verharrte die Werkstatt im Dornröschenschlaf, bis im Jahre 1998 der älteste Sohn Otto juniors, Lothar, auf die Idee kam, aus dieser ein Handwerkermuseum zu machen. Nach anderthalb Jahren Vorbereitung eröffnete das Dorfmuseum Tremmen dann im Jahre 2000.

Adresse und Öffnungszeiten Das Dorfmuseum befindet sich in der Heerstraße 6, in 14669 Ketzin/Havel, OT Tremmen. Das Museum ist vom 2. April bis zum 28. Oktober jeden Samstag, Sonn- und Feiertag zwischen 13.30 und 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2 Euro, für Schulkinder 1 Euro und eine Familienkarte kostet 5 Euro. Für Reisegruppen, Wandergruppen und Schulklassen ist das Museum nach Anmeldung auch werktags geöffnet. Anmeldung unter dorfmuseum.tremmen@web.de oder 033233/73699. Das Museum ist teilweise barrierefrei.

Das Museum beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Stellmacherei. Auch das Bäckerhandwerk, der Schmied, Sattler, Barbier, der Schornsteinfeger und der Uhrmacher haben ihren Weg in die Ausstellung gefunden. Somit bietet das Museum nicht nur einen Blick auf die historischen Gerätschaften alter Berufszweige, sondern auch ein spannende Abtauchen in eine faszinierende Familiengeschichte, die von einem mittlerweile ausgestorbenen Handwerk bestimmt wurde.

Von Tobias Wagner