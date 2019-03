Ketzin/Havel

Die Havelstadt Ketzin gehört neben Nauen, Brieselang und Wustermark zu den Kommunen im Osthavelland, auf deren Gemarkung Windkraftanlagen stehen. Nicht jeder ist von der Art der Stromerzeugung begeistert. Auch optisch sind die Windräder vielen ein Dorn im Auge. Ketzins Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) sieht in Sachen Windräder noch andere Probleme auf die Kommunen zukommen.

Sind die Windräder in Ketzin/ Havel Fluch oder Segen für die Stadt?

Bernd Lück: Gut ist, dass die Stadt mit der Ausweisung von mehr als 40 Standorten für Windkraftanlagen in Bebauungsplänen ihrer gesetzlich verankerten Verpflichtung nachgekommen ist, der Windenergie Raum zu geben. Damit trägt die Kommune maßgeblich zur von Bundes- und Landesregierung vorangetriebenen Energiewende bei. Schade ist, dass die moralische Genugtuung für die Stadt meiner Ansicht nach das so ziemlich einzig Positive an dem Thema ist. Dem Landschaftsbild sind die Windparks alles andere als zuträglich, hier sehe ich einen großen Widerspruch zu unserem Leitbild, das auf Wohnen und Tourismus ausgerichtet ist. Von den steuerlichen Nulleinnahmen ganz zu schweigen.

Die Windräder kommen langsam in die Jahre. Die Investoren müssen Rückbau und Entsorgung bezahlen und sollten dafür Geld hinterlegen. Haben Sie Sorge, dass die Stadt auf diesen Kosten sitzen bleiben könnte?

Ehrlich gesagt, ich habe meine Zweifel, dass alte Windräder überhaupt mal zurückgebaut werden. Die Bürgschaftssummen für den Rückbau reichen nicht aus – im Allgemeinen zwischen 25 000 und 35 000 Euro pro Anlage. Andererseits werden die Betreiber die Anlagen möglicherweise nach Ablauf der Vertragslaufzeiten, die nicht mit konkretem Datum festgelegt sind, weiter laufen lassen, bis es nicht mehr einträglich ist. Die drei kleinen Windräder auf dem Gallberg in Zachow beispielsweise haben ihre Laufzeit mit bestimmter garantierter Einspeisevergütung längst hinter sich, drehen sich aber immer noch. Es gibt zwar erheblich weniger Vergütung für die Einspeisung als bisher, aber das ist eben immer noch mehr als nichts.

Die neuen Anlagen haben einen größeren Radius. Stört Sie das?

Einerseits verstehe ich natürlich, dass ein größerer Radius und eine entsprechende Höhe der Anlagen die Wirtschaftlichkeit deutlich verbessern. Andererseits bin ich der Meinung, dass wir als Kommune unsere Hausaufgaben in Bezug auf die Energiewende gemacht haben. Mit den Windanlagen, die auf unserer Gemarkung stehen, können wir mehr als 50000 Haushalte mit Strom versorgen. In Ketzin gibt es etwa 3900.

Glauben Sie, das die Ketziner noch weitere Windräder verkraften?

Am meisten stört mich, dass die Stadt Ketzin/ Havel in der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, weil wir unter 10 000 Einwohner sind, kein Stimmrecht in diesem Gremium haben. Das heißt andere Kommunen entscheiden mit dem Ausweisen von Windeignungsgebieten über Anlagen in unserer Gemeinde. Die Akzeptanz von weiteren und höheren Rädern in unserer Gemarkung ist bei einer großen Mehrheit unserer Bevölkerung und auch bei mir persönlich nicht mehr gegeben.

Hat Ketzin/ Havel heute in irgendeiner Form einen Nutzen von den vorhandenen Windrädern?

Die Stadt könnte von Gewerbesteuereinnahmen profitieren, was ihr leider, bis auf ganz kleine Ausnahmen, verwehrt ist. Die Betreiber sind vertraglich zur Zahlung von Wegeunterhaltungskosten verpflichtet, so dass wenigstens die landwirtschaftlichen Wege gut erhalten werden können.

Von Ulrich Hansbuer