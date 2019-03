Ketzin/Havel

Katrin Hagitte, Jahrgang 1971, ist Musiklehrerin an der Ketziner Europaschule und leitet dort das kürzlich begonnene Projekt der Bläserklasse. Außerdem ist sie die neue Leiterin des Chores „Ketziner Havelklänge“ und seit knapp einem Jahr auch Neubürgerin in Ketzin/ Havel.

„Wir sind sehr froh darüber, dass Katrin Hagitte nach dem Weggang unserer bisherigen Chorleiterin nahtlos diese Aufgabe übernommen hat“, freute sich Angelika Zinke, Sängerin und Vereinsvorsitzende, während der Chorprobe. Schließlich bestehe der traditionsreiche Chor am 5. Mai bereits 20 Jahre und wird an diesem Tage auch ein Jubiläumskonzert geben.

Selbst in Chören gesungen

„Ich habe schon als Kind im Kinderchor der Landesbühne Sachsen und später auch in verschiedenen anderen Chören gesungen sowie Chöre geleitet und freue mich nun auf diese neue Herausforderung bei den Havelklängen in Ketzin“, sagte Katrin Hagitte, die verheiratet ist und drei Kinder hat.

„Mit 16 Jahren habe ich begonnen, Kirchenmusik zu studieren, weil ich aus politischen Gründen kein Abitur machen durfte. 1989 sind wir aus der DDR nach Bayern ausgereist“, erzählte sie über ihren Ausbildungsstart.

Schulmusik auf Lehramt

Nach dem Abitur studierte Katrin Hagitte in Berlin Schulmusik auf Lehramt und Biologie als Zweitfach. Noch während des Referendariats studierte sie zusätzlich Alte Musik und gemeinsam mit ihrem Mann Kirchenmusik (Orgel). Sie begleitete in der gesamten Zeit zwischen 1993 bis 2001 an der Musikschule Streicherklassen am Klavier und unterrichtete Querflöte.

„Ich freue mich total, wenn Schüler später etwas können, was sie vorher nicht konnten, und ich sie auf diesem Weg begleitet habe“, nennt die leidenschaftliche Musikerin ihre Motivation für ihre überaus vielseitigen Aktivitäten.

Gottesdienste musikalisch gestaltet

So habe sie Schüler ab vier Jahre musikalisch bis zum Abitur unterrichtet, gemeinsam mit ihnen musiziert und beispielsweise Gottesdienste musikalisch gestaltet, nannte sie ein Beispiel. „Ja es stimmt, Musik ist gleichzeitig meine Lebensaufgabe und mein Hobby“, scherzte sie im Gespräch in ihrer offenen und freundlichen Art.

Nach mehreren Stationen im Schuldienst begann Katrin Hagitte, in Berlin-Charlottenburg eine Bläserklasse aufzubauen. Nach ihrem Umzug nach Ketzin/ Havel im vergangenen Jahr wünschte sie sich, dass ihre Kinder auch in einer Bläserklasse musizieren. Aber das erste Projekt dieser Art an der Ketziner Europaschule war aus verschiedenen Gründen beendet worden.

„Ein tolles Projekt“

„Das war ein tolles Projekt“, blickte sie zurück und begann mit der Rektorin Katrin Peppler und der Leiterin der Kunst- und Musikschule Havelland Simone Seyfahrth das nunmehr bereits Anfang des Jahres gestartete Projekt der Bläserklasse „anzuschieben“, wie sie sagte. „Klar ist das ein zusätzlicher Aufwand, aber es macht immer wieder große Freude mit anzusehen, mit welcher Begeisterung die Schüler dabei sind“, meinte sie.

Aber man müsse die Schüler bei ihren Bemühungen auch immer ernst nehmen, viel mit Lob arbeiten, ihnen so die Lust am Musizieren vermitteln. Schüler ließen sich musikalisch in jungen Jahren besser formen als ältere, so ihre Erfahrung. Von den Eltern erfahre sie hier in Ketzin/ Havel viel Unterstützung bei der musischen Erziehung, lobte sie.

Sie spielt gern Orgel

„Wenn ein wenig Zeit bleibt, höre ich Musik von Johann Sebastian Bach besonders gerne. Und liebe es, seine Musik auf der Orgel zu spielen“, erzählte sie. Ihr Mann sei gleichfalls Kirchenmusiker und auch Komponist. Dass nun die Ketziner Europaschule eine eigene Hymne hat, wäre ihm zu verdanken. Er habe sie komponiert.

Eine weitere Leidenschaft in ihrer Freizeit ist das Flötenspiel und vor einigen Jahren begann sie, Harfe zu spielen. „Diese hat so einen unglaublich schönen Klang“, schwärmte sie. Bewundernswert ist die musikalische Vielseitigkeit von Katrin Hagitte, mit welcher Begeisterung sie musiziert und diese Begeisterung auch anderen vermittelt.

Von Wolfgang Balzer