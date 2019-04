Ketzin/Havel

Die vier kommunalen Kitas der Stadt Ketzin/ Havel in Zachow, Falkenrehde, Paretz und Tremmen werden ab Sommer nächsten Jahres gleichzeitig für drei Wochen schließen. Gekoppelt werden die Schließzeiten mit denen des Hortes „Havel-Kids“ in Ketzin. So hat es die Ketziner Verwaltung vorgeschlagen, und so haben es die Mitglieder des Ketziner Sozialausschusses einstimmig weiter empfohlen.

„Das Zusammenlegen mit den Hortschließzeiten ist eine gute Lösung“, sagte Ausschussvorsitzende Renate Donat (Linke). Auch Doris Radtke (SPD-Fraktion) sprach sich dafür aus. Jetzt befindet zunächst der Hauptausschuss und dann die Ketziner Stadtverordnetenversammlung über diesen Antrag.

Vorschlag kommt aus Paretz

„Der Kita-Ausschuss der Kita ’Havelfrüchtchen’ Paretz war an mich mit dem entsprechenden Wunsch herangetreten“, sagt Ilona Thiele von der Stadtverwaltung. Sie habe diese Anfrage an die Kita-Ausschüsse der Kitas „Regenbogen“ in Zachow, „Wirbelwind“ in Falkenrehde und „Kinderparadies“ Tremmen weitergegeben. „Alle drei haben dem Vorschlag aus der Kita Paretz zugestimmt“, so Thiele.

Laut Brandenburger Kita-Gesetz sollen die Kindertagesstätten „bedarfsgerechte Öffnungszeiten anbieten, die am Kindeswohl orientiert sind“. Der Lebensrhythmus der Kinder, die Arbeitszeiten von Eltern, die Bedürfnisse der Eltern der aufzunehmenden Kinder sowie die Schul- und Ferienzeiten seien zu berücksichtigen, heißt es darin.

Abstimmung mit dem Hort

Nur ist es in der Stadt Ketzin/ Havel im Moment noch so organisiert, dass der Hort „Havel-Kids“ immer während der ersten drei Sommer-Ferienwochen zu macht. Die kommunalen Kitas und der evangelische Kindergarten Ketzin dagegen wechseln ihre die Schließzeiten jährlich, mal ist die Einrichtung die ersten drei Ferienwochen dicht, im Folgejahr dann die letzten drei Wochen. Die Konsequenz: Einige der Kitas schließen parallel zum Hort, die anderen nicht. Das sorgt immer wieder für Ärger bei Eltern wegen der Urlaubsplanung. Und: „Für Eltern, deren Kinder im Hort und in einer Kita betreut werden, kann es jedes zweite Jahr dazu kommen, dass sie im Sommer sechs Wochen ihre Kinder selber betreuen müssen“, so Thiele.

Eine Ausweich-Kita für Notfälle

Das soll es ab 2020 nicht mehr geben. Wird der Antrag zu gleichzeitigen Schließzeiten bewilligt, stünde aber drei Wochen im Sommer für „Notfälle“ (wenn zum Beispiel Eltern keinen Urlaub bekommen) eine der vier kommunalen Kitas als Ausweich-Kita zur Verfügung, so Amtsleiterin Ramona Stier. „Dort müssen dann für einen bestimmten Zeitraum Kinder unterschiedlichen Alters in einer Gruppe betreut werden.“

In den vergangenen Jahren haben nur wenige Ketziner Eltern in der Sommerferienzeit sogenannte Ausweichplätze in Anspruch genommen: 2018 – 9 Kinder, 2017 – 12 Kinder, 2016 – 13 Kinder, 2015 – 10 Kinder und 2014 – 10 Kinder.

