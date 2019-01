Ketzin/Havel

Die Ketziner Sozialdemokraten haben sich für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung Ende Mai dieses Jahres positioniert. Die Liste der Kandidaten umfasst elf Namen, wobei der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Tschirch als Spitzenkandidat ins Rennen geht.

Jüngere Kandidaten sind dabei

Neben SPD-Politikern, die bereits als Stadtverordnete fungieren, beziehungsweise Parteilosen, die auf der SPD-Liste stehen, gibt es auch neuen Namen. „Mit Thomas Witkowski, Mathias Reinke und Ronald Mann haben wir unser Team deutlich verjüngt. Damit setzen wir auf eine gute Mischung von Erfahrung und neuen Sichtweisen und Ideen, die unsere jungen Kandidaten einbringen“, sagt Jürgen Tschirch. Auf der Kandidatenliste stehen zudem Doris Radtke, Urike Witschas, Heinz Irmer, Birgit Behr und Michael Werner sowie Manfred Rednitz und Udo Grelzik.

Arbeitsprogramm wird erarbeitet

Wie schon zur Kommunalwahl 2014 will die SPD Ketzin bewusst mit einem Arbeitsprogramm und nicht mit einem Wahlprogramm werben. „Unser Arbeitsprogramm wird in den nächsten Wochen erarbeitet. Dabei setzen wir auf die bereits von uns angeschobenen Themen wie Weiterentwicklung des Leitbildes ’ Ketzin 2030’. Hierzu werden wir in Kürze eine eigene Befragung unserer Bürger starten“, kündigt Tschirch an.

Ziel sei für die Sozialdemokraten die weitere Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität in der Stadt und den Ortsteilen. Dazu gehören die Optimierung des Bürgerhaushaltes und die Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs insbesondere die Mobilität zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt Ketzin/ Havel, so Tschirch.

Von Jens Wegener