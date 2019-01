Ketzin/Havel

Ihre Erfolgsquote kann sich sehen lassen: Mehr als die Hälfte aller 35 bisherigen Streitfälle konnte Schiedsfrau Gabriele Bieber-Langenströher lösen, bevor eine der beiden Parteien vor Gericht ziehen musste. „Schlichten –das kann ich“, sagt die 67-jährige Etzinerin, deshalb habe sie sich 2016 entschlossen, die ehrenamtliche Aufgabe einer Schiedsfrau in der Stadt Ketzin/ Havel zu übernehmen.

Dabei war der Anfang schwerer als sie erwartet hatte. Von ihrem Vorgänger konnte sie kaum Unterlagen übernehmen, also machte sie sich zunächst erstmal daran, „System ist die Sache zu bringen“. Gabriele Bieber-Langenströher setzte durch, dass Ketzin/ Havel beim Bund Deutscher Schiedsmänner und- frauen ( BDS) angemeldet wurde. „Das war die Voraussetzung für meine Arbeit, denn erst diese Anmeldung ermöglichte den Online-Zugang zu entsprechenden Formularen und Vordrucken, die eine Schiedsperson braucht. Außerdem habe ich über den BDS eine zweitägige Schulung bekommen.“

Grenzfragen sind der Klassiker

Danach kaufte sie sich ein dickes Buch mit dem spannenden Titel: „Schiedsstellengesetz“. „Alles durchzulesen und zu verstehen, ist nicht ohne aber unverzichtbar gewesen, denn ich muss ja Protokolle führen über jeden Streitfall, muss Abrechnungen machen und die dem Amtsgericht in Nauen vorlegen“, erklärt Gabriele Bieber-Langenströher.

In der Mehrheit der Fälle, die bei einer Schiedsperson auf dem Tisch landen, geht es um den Klassiker – Grenzfragen. So auch der erste Konflikt der Ketziner Schiedsfrau. Jemand hatte zwischen zwei Grundstücken in Ketzin eine Hecke weggerissen und einen Zaun aufgestellt, was dem Nachbarn nicht passte. Hinzu kamen noch Beschwerden über zu laute Musik. „Trotz aller Bemühungen und vieler Vorgespräche ist es mir nicht gelungen, diese Sache zu schlichten“, gesteht Bieber-Langenströher. Ob solch ein Fall dann wirklich vor Gericht landet ist, bekommt die Schiedsfrau nicht mit, es sei denn per Zufall.

Erfahrungen als Betriebsratvorsitzende gesammelt

Aber in 20 anderen Streitigkeiten, die auch in den Ketziner Ortsteilen vorgekommen sind, konnte sie bisher so vermitteln, dass die Parteien sich geeinigt haben. „Es kommt sehr darauf an, dass die Parteien merken, dass ich neutral bin, dass ich mir beide Seiten anhöre, ohne zu werten. Bei diesen Gesprächen hilft mir meine frühere Tätigkeit als Betriebsratsvorsitzende bei AEG in Berlin“, erklärt die heutige Rentnerin und ergänzt: „Damals saßen wir vom Betriebsrat auch immer zwischen den Stühlen.“

Wenn die Vorgespräche mit den streitenden Parteien, die oft am Telefon geführt werden, nichts bringen, trifft man sich zu einer sogenannten Verhandlung. „Dabei können auch Anwälte der beiden Seiten dabei sein“, erzählt die Schiedsfrau. Findet man eine Einigung, wird alles protokolliert und der Fall ist abgeschlossen. Findet man diese nicht, kann der Antragsteller dann mit einer von der Schiedsfrau ausgestellten Erfolgslosigkeitsbescheinigung eine Klage einreichen. „Ich habe aber auch schon Fälle gehabt, bei denen überhaupt kein Reden miteinander mehr möglich war, weil die Fronten über viele Jahre so verhärtet sind“, sagt Bieber-Langenströher.

Hälfte der Einnahmen gehen an die Stadt

Die Kosten betragen pro Verhandlung zwischen 20 und 40 Euro, bei Erfolgslosigkeit 10 Euro. In der Regel zahlt das der Antragsteller. Von diesen Einnahmen muss Gabriele Bieber-Langenströher die Hälfte an die Stadt Ketzin abgeben.

Ihr macht die ehrenamtliche Arbeit trotz des relativen großen Zeitaufwandes Spaß. Besonders natürlich, wenn sie schlichten kann. Wie in einem Streitfall in Ketzin, als es um eine Geruchsbelästigung ging. „Ein Nachbar hat seinen Rasenschnitt oft an die Grundstücksgrenze geschmissen, ohne richtig zu kompostieren. Durch den Gestank fühlten sich die Nachbarn und deren Gäste belästigt. „Heute hat der Verursacher einen Komposthaufen und alles ist gut“, so die Schiedsfrau.

Verhandlungen jetzt im Dorfgemeinschaftshaus Falkenrehde

Über eine Neuerung in ihrer ehrenamtlichen Arbeit seit Jahresbeginn freut sich Gabriele Bieber-Langenströher. Dank der Hilfe der Falkenrehder Ortsvorsteherin Gisela Drehmel können jetzt nötige Gespräche oder Verhandlungen im dortigen Dorfgemeinschaftshaus geführt werden. „Im Ketziner Rathaus wäre das nur bis 18 Uhr möglich, was aber nicht ausreicht, weil die Parteien oft berufstätig sind.“

Die fünfjährige Amtszeit als Schiedsfrau endet für Gabriele Bieber-Langenströher im Jahr 2021. Sie hofft, dass ihre Stellvertreterin Dagmar Rother-Degen aus Zachow dann vielleicht als Hauptverantwortliche die Schiedsstelle leitet wird. Aber darüber entscheiden die Ketziner Stadtverordneten und das Amtsgericht Nauen.

Von Jens Wegener