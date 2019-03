Ketzin/Havel

Noch sichtlich beeindruckt, erzählten Lea und Maurice aus den vierten ebenso wie auch Cornelius und Hanan aus den fünften Klassen der Ketziner Europaschule von ihren Erlebnissen in Holland. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Ute Fischer und Carolin Schulz trafen sie sich in der holländischen Kleinstadt Nijkerk mit Schülern der dortigen Partnerschule Kindcentrum Oranje Nassau und ihrer ungarischen Partnerschule Kecskemeti Reformatus Altalanos iskola. Offiziell war es das zweite Arbeitstreffen über das von der EU geförderte Erasmus-Programm für Schulpartnerschaften.

Ketziner Teilnehmer am Erasmusprojekt. Quelle: privat

Auf diese Begegnung in Holland hatten sich die Ketziner Schüler in einem Projekttag gut vorbereitet. Was wissen die Schüler über die drei Länder und die Partnerschulen? Auf Fragebögen sollten die Schüler aller drei Schulen gleichzeitig während eines Projekttages entsprechende Fragen beantworten. In Holland wurden sie nun gemeinsam ausgewertet. „Ich habe viele Fragen richtig beantwortet“, warf Maurice im Gespräch nicht ohne Stolz ein.

Fragebogen beantwortet

„Im August 2020 endet das Projekt Bridging friendships mit einem ähnlichen Fragebogen. Dann wollen wir sehen, was die Schüler in den fast zwei Jahren über das Land und seine Kultur gelernt haben“, nannte Ute Fischer den Zweck. Das entspräche auch dem im Erasmusprogramm gestellten Ziel, an den Europatagen Einblicke in die Kultur und das Gesellschaftsleben europäischer Nachbarländer zu erhalten.

Verwundert in der Schule

Voller Begeisterung erzählten die Schüler von ihren Erlebnissen bei ihren holländischen Partnern. Bei der Teilnahme am Unterricht wunderte sich Hanan, dass ein Lehrer alle Fächer unterrichtet, aber das nur an zwei bis drei Tagen in der Woche. Die meisten Grundschullehrer würden in Teilzeit arbeiten, nannte Carolin Schulz den Grund.

Virtuelle Tulpenfelder

Lea ist noch heute vom Besuch eines 5D-Kinos beeindruckt. Sie seien virtuell auch über Tulpenfelder geflogen, dazu wurden Tulpenduft verströmt und die Flugbewegungen über die Kinosessel simuliert.

Neugierig aufeinander. Quelle: privat

Maurice wunderte sich darüber, dass in ihrer Partnerschule die Schüler mittags zum Mittagessen nach Hause gehen und bereits mit vier Jahren eingeschult werden. Die ersten zwei Jahre wäre das spielerischer Unterricht und wegen der langen Mittagspause hätten die Schüler oft bis 15.30 Uhr Unterricht, erklärte Ute Fischer.

Abendessen met Worst

Alle vier besuchten an einem Tag holländische Familien zum Abendessen. Es habe Boerenkoll met Worst gegeben, erinnerten sie sich gern an diese Treffen.

Stolz berichtete Cornelius von einem gemeinsamen Logo aller drei Partnerschulen. Noch zu Hause hätten alle Schüler Bilder mit landestypischen Motiven gemalt und in Holland gemeinsam alle Bilder zu einem künftigen Logo vereint.

Das Logo vereint verschiedene Elemente (hier ein Ausschnitt). Quelle: privat

Wie er am Bild zeigte, habe es die Form einer symbolischen Brücke. Es könnte künftig als Hinweis auf die Schulpartnerschaften auf T-Shirts und andere Gegenstände gedruckt werden. Sicher wird sich die Begeisterung der Schüler fortsetzen. Bereits Ende März fahren Ketziner nach Ungarn und im Juni kommen je zwölf Schüler aus Holland und Nordirland zum Austausch zur Ketziner Europaschule.

Von Wolfgang Balzer