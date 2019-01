Ketzin/Havel

Am Ende umarmten die Mitarbeiterinnen der Ketziner Verwaltung nahezu alle die Frau im Hintergrund – Elke Lück. Es fielen Dankesworte dafür, dass ihr Mann im September noch einmal als Bürgermeister der Stadt kandidieren wird. Das hatte der FDP-Politiker wenige Minuten zuvor während des Neujahrsempfanges am Mittwochabend erklärt.

Der Staubsauger muss warten

In Anlehnung an die fast schon legendären Worte des ehemaligen Trainers des FC Bayern München Giovanni Trapattoni sagte Bernd Lück: „Ich habe noch nicht fertig. Ich möchte in dieser Stadt noch etwas bewegen.“ Außerdem habe er in 38 Ehejahren noch nicht einmal einen Staubsauger betätigt. Das hätte er aber machen müssen, wenn er in der Ruhestand gegangen wäre. „Jetzt muss der Staubsauger warten“, erklärte Lück.

Auch wenn es in Ketzin zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt offiziell noch keinen anderen Bürgermeister Kandidaten gibt – Vertreter von SPD, Linke, Den Grünen haben das versichert – warnte Bernd Lück mit Blick auf die Wahl: „Ich trete an, aber noch habe ich nicht gewonnen.“

Von Jens Wegener